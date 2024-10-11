Киев, 11 октября, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах, сообщил министр образования Оксен Лисовой.

ИА Регнум

«Что касается законопроекта депутата Натальи Пипы (о запрете разговаривать на русском языке в школах. — Прим. ред.), то министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало», — приводит его слова издание «Украинские новости».

По мнению Лисового, во всех решениях, что защищают украинский язык, необходимо предусмотреть возможность равноценного и равноправного развития языков национальных сообществ ЕС, но такое правило «ни в коем случае не распространяется» на русский язык.

В начале октября депутат и секретарь комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа внесла в Раду проект, согласно которому общение на русском языке могут запретить даже на переменах на территории всех школ Украины, не запрещая при этом обучение и общение на любом другом языке.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь заявил, что в стране нужно запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах. По итогам года он заявил, что ему поступило на 30% больше обращений о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем годом ранее.

По данным исследования, проведённого в 2020 году украинским Центром контент-анализа «Пространство свободы», 84% сообщений в социальных сетях на Украине написаны на русском языке, а в персональных аккаунтах пользователей на русском языке написаны 93% личных сообщений. Эти данные совпадают с результатами исследования американской социологической компании Gallup, эксперты которой в 2008 году установили, что для 83% жителей Украины родным является русский язык.