Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Украинская историческая политика характерна не только отменой тех персонажей, которые ее организаторам и пропагандистам не нравятся, но и вполне беззастенчивой приватизацией тех, которые признаны годными для собственного нацбилдинга.

Иван Шилов ИА Регнум

Особенно широко можно разгуляться на просторах истории так называемой Древней или Киевской Руси. И тут давно уже пора бы расставить точки над ё или над i, в зависимости от национального самоопределения.

Наверное, большинство даже не имеющих специального образования людей смутно догадываются, что государства с такими названиями никогда не существовало. А реально была Русь, или Русская земля.

Всем историкам прекрасно известно, что именно под этими именами фигурирует государство наших далеких предков в летописях. А «Киевская» и «Древняя» Русь — это всё продукты творчества самих историков. Абсолютно условные обозначения. Заметим, крайне неудачные. «Древняя» так просто нелепое, поскольку относится к государству, существовавшему в период Средневековья.

Но если до поры с этими условностями можно было мириться, то сейчас уже никак не выходит. Потому что ложная картина прошлого формирует неадекватное видение настоящего. А кроме того, от понятия «киевская» один шаг до «украинская». И такие шаги фиксируются даже на памятниках.

Вот, к примеру, в Венгрии при содействии посольства Украины возведен памятник королевской чете — Андрашу I и «украинской княгине» Анастасии Ярославне. А во Франции ее знаменитой сестре Анне сам Ющенко в свое время открыл памятник, где она значится как «Ганна Киевская».

И если вторая хоть и не была Ганной, но по месту рождения может, наверное, считаться Киевской, то Анастасия никаким образом «украинской княгиней» быть не может. Просто потому, что, как выше и было сказано, государство, из которого она прибыла в Венгрию, именовалось Русью.

Самое интересное, что Анастасия, судя по всему, присутствовала лично в храме Святой Софии, когда митрополит Иларион зачитывал князю Ярославу Мудрому и его близким свою знаменитую (почитающуюся важнейшим памятником той эпохи) проповедь «Слово о законе и благодати». А в ней есть вот такие замечательные слова, посвященные Владимиру Крестителю, отцу Ярослава: «Не въ худѣ бо и невѣдомѣ земли владычьствоваша, нъ въ Руськѣ, яже вѣдома и слышима есть всѣми четырьми конци земли».

Итак, Земля Русская «ведома и слышима всем четырем концам земли», а княгиня, из нее прибывшая, «украинская»? Потрясающая логика!

Не будем здесь подробно распространяться об этническом происхождении героини, но ее кровь примерно на три четверти скандинавская.

Вышеописанная «украинскость» княгини — это нелепость, высеченная в камне, а тех, что написаны «пером, да не вырубишь топором», конечно, не счесть. Вот, например, известна кочующая по интернету формула: «Киевский князь Юрий Долгорукий основал Москву». Из нее, в зависимости от степени глубокомысленности людей, ее приводящих, делаются разной длины выводы.

Давайте очень коротко разберемся с этой совершенно абсурдной формулой. Во-первых, в 1147 году, когда Москва впервые упоминается в летописи, Юрий не владел киевским престолом, он был князем Ростово-Суздальским. А во-вторых, и родился он тоже не в Киеве, а в Переяславле, где тогда княжил его отец Владимир Мономах.

Киев в то время сохранял статус «стольного города» Руси. Но статус глубоко уже символический. Завладев этим центром, князю можно было потешить свое самолюбие, но никакой реальной верховной власти это ему не давало. Он мог попытаться, конечно, на правах формально «старшего» стать арбитром в распрях многочисленных родственников. Но ничего хорошего это обычно не сулило.

А из рук в руки город переходил внутри рода Рюриковичей согласно «лествичному праву», то есть не старшему сыну почившего князя, а старшему в роду, то есть брату усопшего, например. Короче, система была очень непростой и провоцировала постоянные раздоры.

И Юрий, как человек амбициозный, всё время стремился высокий статус всё-таки обрести в жестокой борьбе с другими претендентами. Трижды это ему удавалось. Впервые он захватил Киев в 1149-м, но уже на следующий год его изгнал оттуда племянник Изяслав Мстиславич.

Через год снова берет — и очень скоро опять теряет. И наконец, в 1155 году захватывает в третий и последний раз. А через два года умирает, по одной из версий, отравленный местной элитой, которая его так и не приняла.

То есть «Киевский князь Юрий основал Москву» — это высказывание хоть в малейшей степени адекватно?

Надо отметить, что сын Юрия Андрей Боголюбский, памятуя о бесплодных усилиях батюшки, видимо, решил жестко и однозначно положить конец распрям за символический центр.

Он мыслил уже совершенно по-другому. На северо-востоке, в доставшейся ему от отца Ростово-Суздальской земле он начинает строить государство нового, жестко централизованного типа. Основывает город Владимир, превращая его в свою столицу. И даже в новый сакральный центр. Ведь еще при жизни отца он увозит тайно из Киева великую святыню — икону, которую мы теперь знаем как Владимирскую Богоматерь.

А на старый центр — Киев он отправляет в поход внушительное войско, которое даже не повел лично (дабы подчеркнуть, что не престол его интересует), а поставил во главе своего сына Мстислава. К нему присоединяются силы еще более чем десятка князей. Город был взят штурмом в 1169 году и подвергнут разгрому, чего до этого никто из Рюриковичей себе не позволял.

Это был совершенно демонстративный жест, подчеркивающий, что для самого сильного на тот момент князя Земли Русской столицей является его собственный проект — Владимир. И оттуда из «Залесской» земли он собирается диктовать свою волю прочим князьям.

Значение Киева как политического центра после похода Андреевой рати начинает неуклонно снижаться. А после взятия его через 70 лет Батыем он и вовсе приходит в запустение. Характерно, что домонгольской численности населения город вновь достигает только в XIX веке, будучи в составе Российской империи.

И всё вышеприведенное — это голые факты. Безоценочно. Оценки, причем самой нелицеприятной, заслуживают только исторические фантазеры, которые пытаются довольно неуклюже орудовать выдернутыми из контекста именами, как кистенем. Однако это коварное оружие: может при неаккуратном обращении и самому в лоб прилететь.