В последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связал годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены их семей, флотские ветераны, рабочие и служащие предприятий флота.

Валентин Егоршин/ТАСС

Сегодня наш возрождённый Военно-морской флот становится символом восстановления сил страны. Мы чтим память о прошлых победах, гордимся новыми кораблями и сегодняшними моряками и уверенно укрепляем ВМФ.

С петровских времён

Этот памятный день был учрежден в 1939 году советским правительством, но корни у него куда более давние. Именно в конце июля 1714 года (по старому стилю) флот Петра I одержал свою первую славную победу, одолев шведов у мыса Гангут.

И в петровскую эпоху, и после нее русский флот прирастал мощью, участвовал во множестве сражений, часто одерживая победы в бою с превосходящими силами врагов. Грозный советский флот был верным помощником Красной армии в борьбе против гитлеровской Германии, а потом твердо стоял на страже наших границ в холодную войну.

К огромному сожалению, после развала Союза флот страны оказался в упадке. В 1990-е часть кораблей продали или списали, сохранившиеся перестали ремонтировать. Мощь российского флота пришлось обновлять, стране потребовалось комплексное восстановление военно-морских сил.

Сегодня военные корабли регулярно проходят модернизацию, а их состав пополняется новыми и современными единицами. От Черного моря до Тихого океана, от Арктики до Каспия во флотилии поступают новые корабли, отвечающие всем актуальным требованиям и нормативам. Подразделения ВМФ проходят не только техническое, но и нормативно-правовое обновление.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

В 2022 году президент России Владимир Путин утвердил обновленную Морскую доктрину Российской Федерации. В документе открыто обозначены границы и зоны российских национальных интересов: прежде всего это наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Внутренним морем России вновь стало Азовское — новый военно-морской район страны.

Больше, лучше, современнее

В составе ВМФ России сейчас находятся корабли с высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подлодки, современные летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и техники: от гиперзвуковых ракет «Циркон» до модернизированных ракето-торпед «Шквал».

Кроме того, за последние годы отечественный ВПК значительно нарастил мощности в сфере производства боевых кораблей, а ряд уже находящихся в составе флота важнейших судов получил новейшие системы и вооружения. При этом развитие ВМФ проводится комплексно, включая авиационную, береговую составляющую и инфраструктуру мест базирования флота.

Отрасли кораблестроения были заданы амбициозные ориентиры, достижение которых качественно повысит боевой потенциал флота. Для этого уже есть все возможности — ее темпы развиваются год от года. В 2022 году отечественные судостроители передали флоту 24 новых корабля и судна, в 2023-м — 33, до конца 2024 года в ВМФ России войдут 50 новых кораблей.

Так, буквально вчера в состав флота был принят ледокол «Евпатий Коловрат», ранее успешно прошедший государственные испытания. Теперь корабль с именем былинного русского богатыря будет нести службу в Тихом океане, выполняя задачи материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки российских кораблей в Арктике.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Внедрение новых технологий производства не только позволяет существенно сократить сроки проектирования и строительства новых единиц ВМФ, но также ведет и к значительному снижению стоимости. Это очень важный момент, ведь планомерное и увеличенное строительство новейших кораблей, отвечающих всем современным реалиям ведения боевых действий, значительно укрепляет оборонительные способности России.

На фронтах СВО

В специальной военной операции, проводимой Россией, сегодня задействованы все рода войск нашей страны. Моряки ВМФ России также вносят свой существенный вклад. В тесном сотрудничестве с армией России наш флот эффективно противостоит всему арсеналу стран НАТО, который передан Западом Украине.

ВМФ РФ поддерживает сухопутные подразделения, несёт дежурства в Черном море и наносит удары по инфраструктуре противника. Корабли российского Военно-морского флота, вооруженные ракетами «Калибр», в ходе спецоперации нанесли удары по более чем 200 критически важным объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Воины российской морской пехоты регулярно отличаются в ходе ожесточенных столкновений с киевскими вооруженными формированиями. «Черные береты» сдерживают наступление противника, уничтожают людские ресурсы и технику ВСУ. В целом за время СВО государственных наград были удостоены более 30 тысяч российских матросов и офицеров.

Военно-морской флот России является той нашей силой, которая противостоит флотским контингентам Североатлантического альянса в океанах и морях. Граждане России по праву гордятся своим флотом и мужеством моряков, поэтому День ВМФ пользуется у россиян большой популярностью — его считают общенациональным праздником, что отражает в том числе и единство нашего общества.

Праздник по всей стране

День ВМФ отмечают по всей России, но особо значимым он считается для портовых городов нашей страны — Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока и других. Праздник там отмечают парадами кораблей, военно-морскими шоу, автопробегами, военно-спортивными состязаниями и прочими яркими мероприятиями, посмотреть которые охотно собираются и местные жители, и туристы из разных регионов.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Первый по времени парад в стране смогли увидеть во Владивостоке. Сотни приморцев собрались, чтобы полюбоваться боевыми и учебными кораблями Тихоокеанского флота, в том числе новейшими корветами «Герой России Алдар Цыденжапов» и «Резкий», выступлениями морских пехотинцев, концертом ансамбля «Морпехи России», а в 22:00 (15:00 по Москве) жителей увидели праздничный артиллерийский салют.

В этом году в Севастополе морской парад не состоялся, однако для севастопольцев и многочисленных туристов была приготовлена обширная тематическая программа: концерт «Флотом военным гордится Россия», выставки и мастер-классы.

В Балтийске (Калининградская область) одновременно отмечают двойной праздник: День ВМФ и День города. Там в праздничном морском параде принимают участие 28 кораблей и катеров Балтийского флота, а также более 1200 военнослужащих.

С размахом день флота встретили в Санкт-Петербурге: там парад ВМФ России начался с зажжения Ростральных колонн и выстрелов из 12 орудий у стен Петропавловской крепости. Затем прозвучал гимн Российской Федерации, а на крейсере «Аврора» подняли Андреевский флаг.

В акватории Невы горожане смогли увидеть парусные корабли «Седов», «Крузенштерн» и «Мир», сторожевой корабль «Сочи», а также тральщики, корветы, малые ракетные корабли и другие суда — всего более 20 единиц. Кстати, приняли участие в мероприятии и иностранные гости: эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» китайских военно-морских сил, учебный корабль «Ла Суммам» Военно-морских сил Алжира, фрегат «Табар» Военно-морских сил Индии.

На главном военно-морском параде страны выступил президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«Поздравляю с праздником весь личный состав Военно-морского флота России, всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жён, детей, родителей, для которых этот день — один из самых значимых и дорогих, — сказал глава государства. — Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач».