Москва, 12 июля, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Государственные испытания созданного для нужд Тихоокеанского флота ВМФ России новейшего ледокола «Евпатий Коловрат» завершены. Об этом 12 июля сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«В Петропавловске-Камчатском завершились заводские испытания многофункционального корабля ледового класса «Евпатий Коловрат» для отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время в Петропавловске-Камчатском проведут церемонию подъёма Военно-морского флага на ледоколе, после чего он будет принят в состав ВМФ.

В ходе испытаний проверялись мореходные качества ледокола, манёвренность, а также работа аэронавигационного оборудования и судовых систем. Ледокол будет выполнять круглогодичную проводку кораблей ТОФ в ближней арктической зоне и заниматься материально-техническим обеспечением и патрулированием.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал, что ВМФ до конца года получит 50 новых кораблей. По его словам, в состав флота войдут подводные лодки, а также малые ракетные корабли и обеспечивающие суда, кроем того, особое внимание будет уделено фрегатам и корветам, способным работать в дальней морской зоне.

Министерство обороны в начале января сообщало, что в состав ВМФ в 2024 году войдут малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». В ведомстве уточнили, что ВМФ продолжит плановое увеличение своего численного состава. При этом Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский флоты усилят несколько малых ракетных и патрульных кораблей, а также морских тральщиков.