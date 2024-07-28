Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Корабли Военно-морского флота России, вооруженные «Калибрами», нанесли удары по более чем 200 критически важным объектам Вооружённых сил Украины в ходе СВО, сообщил 28 июля диктор на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки флота, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 200 критически важным объектам противника», — сказал он.

Диктор также отметил, что морская авиация ВМФ в ходе спецоперации выполнила свыше 11 тыс. боевых вылетов, в ходе которых были уничтожены более 400 целей, из них 50 — летательные аппараты ВСУ. Он подчеркнул, что военные также отражают атаки безэкипажных катеров украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время выступления на параде сообщил, что в ходе спецоперации государственных наград удостоены более 30 тысяч российских матросов и офицеров. В зоне СВО российские моряки храбро сражаются с врагом и наносят ему разящие удары, подчеркнул он.

День ВМФ в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад, который принимает Верховный главнокомандующий. Российский лидер выступил на параде с приветственной речью и поздравил моряков с Днём ВМФ.

С поздравлением к военнослужащим и ветеранам также обратился министр обороны России Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что личный состав ВМФ успешно выполняет все поставленные задачи и вносит значительный вклад в достижение целей СВО.