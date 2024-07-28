Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В ходе спецоперации государственных наград удостоены более 30 тысяч российских матросов и офицеров, заявил 28 июля президент России Владимир Путин на параде в честь Дня Военно-Морского Флота.

Сергей Мальгавко/ТАСС Фрегат «Адмирал Макаров»

«Почётное звание «гвардейских» присвоено фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трём бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» награждены орденами», — заявил Путин.

По словам российского лидера, в зоне проведения спецоперации на Украине российские моряки храбро сражаются с врагом и наносят ему разящие удары. Экипажи отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, как и их великие предки.

День ВМФ в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад, который принимает Верховный главнокомандующий.

Парад начался с зажжения Ростральных колонн и залпов из 12 орудий у стен Петропавловской крепости. Прозвучал гимн России, на крейсере «Аврора» подняли Андреевский флаг.

Президент выступил на параде с приветственной речью и поздравил моряков с Днём ВМФ. С праздником военных и ветеранов поздравил также министр обороны Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что личный состав ВМФ успешно выполняет все поставленные задачи и вносит значительный вклад в достижение целей СВО.