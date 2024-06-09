Москва, 9 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. До конца 2024 года в Военно-морской флот (ВМФ) России войдут 50 новых кораблей, заявил замглавы министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Его слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

РИА Новости/Александр Гальперин

По его словам, в список войдут лодки, а также малые ракетные корабли и обеспечивающие суда. Он также отметил, что в министерстве уделят особое внимание фрегатам и корветам, способным работать в дальней морской зоне.

Евтухов напомнил, что в прошлом году в состав Военно-морского флота РФ вошли 32 корабля. В текущем году данный показатель будет превышен на 18 единиц.

Как передавало ИА Регнум, в начале января Минобороны РФ сообщило, что Военно-морской флот России в 2024 году пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». Отмечалось, что в текущем году Военно-морской флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава.

Уточнялось, что Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский флоты усилят несколько малых ракетных и патрульных кораблей, а также морских тральщиков.

25 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что на российских верфях в разных стадиях готовности сейчас находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. На церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин» президент сказал, что российское судостроение вышло на новый важный этап — серийное производство боевых кораблей разных классов.