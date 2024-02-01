Состав Военно-морского флота России в 2024 году пополнят 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в рамках церемонии поднятия Военно-морского флага России на дизель-электрической подлодке проекта 677 «Кронштадт».

Иван Шилов ИА Регнум

«Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка — атомная или дизель-электрическая», — отметил Евтухов. — «Мы все понимаем, что военно-морской флот — это основа обеспечения национальных интересов нашей страны, основа безопасности морских путей, это сильная переговорная позиция».

По словам замминистра, динамика строительства кораблей для ВМС России значительно ускорилась. За последние 10 лет флот получил 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки, тогда как десятилетием ранее всего лишь три подводные лодки, что говорит об увеличении темпов в восемь раз.

В своем выступлении Виктор Евтухов также подчеркнул, что импортозамещение при строительстве кораблей для ВМФ достигло 100%. «Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу», — констатировал он.

Много нового

В прошлом году ВМФ получил от промышленности заметное пополнение. В его состав вошли, в частности, три подлодки — атомный подводный крейсер «Император Александр III», несущий баллистические ракеты «Булава», многоцелевой атомный подводный крейсер «Красноярск», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковыми «Ониксами», а также многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта «Варшавянка».

«Эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», — заявил в декабре президент Владимир Путин на церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных кораблях на заводе «Севмаш».

Помимо этого российские верфи передали морякам такие надводные корабли: фрегат «Адмирал Головко», корветы «Меркурий» и «Резкий», малые ракетные корабли «Циклон» и «Наро-Фоминск», морской тральщик «Лев Чернавин», сторожевой корабль «Неустрашимый».

В целом ВМФ за 2023 год пополнился 33 многоцелевыми и рейдовыми катерами, судами обеспечения, 11 самолетами и вертолетами морской авиации, в том числе противолодочными и транспортно-боевыми.

«Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена», — отмечал глава государства. Он также уточнил, что Россия обязательно реализует планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепит боеготовность ВМФ, а также морскую мощь в важнейших стратегических районах мирового океана.

Укрепление ВМФ России продолжилось уже в первом месяце 2024 года: так, в конце января Кольская флотилия Северного флота получила дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Кронштадт», вооруженную ракетными комплексами «Калибр». При этом передача Балтийскому флоту другой подводной лодки этого проекта «Великие Луки» также запланирована на текущий год.

Большие планы

Как сообщает Министерство обороны России, помимо «Великих Лук» боевой строй ВМФ РФ пополнят также малый ракетный корабль «Буря», который завершает госиспытания на Балтике, атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта «Ясень-М», предназначенный для подводных сил Северного флота. Также флот пополнится несколькими морскими тральщиками и малыми ракетными и патрульными кораблями для усиления соединения на Балтике, в Черном море и Тихом океане.

По заявлению Минобороны, в течение 2024 года будут спущены на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», четвёртый фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Исаков», корвет проекта 20 385 «Проворный», а также ряд других боевых кораблей различных классов.

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят, и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», — рассказал в конце декабря президент страны.

Темпы выполнения гособоронзаказа позволяют предположить, что в этом и следующем годах ВМФ продолжит получать новые боевые единицы на замену кораблям советской постройки. «Сегодня в состав группировок кораблей дальней морской зоны на постоянной основе поступают корабли новых проектов, такие как фрегаты, патрульные корабли и универсальные десантные корабли», — отмечал в январе главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

По словам главкома, одним из приоритетных направлений для флота в плане развития подводных сил является серийное строительство многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок. Для повышения боевых возможностей также продолжается модернизация находящихся в составе ВМФ атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами.

Что касается надводных кораблей, как говорит Евменов, основной силой ВМФ ближней морской зоны будут современные многоцелевые корабли, сочетающие в себе возможности противолодочных кораблей и кораблей с ударным ракетным и оборонительным оружием вроде корветов типа «Стерегущий» и «Гремящий», а также малых ракетных кораблей типа «Град Свияжск».

На 2024 год также планируется усиление морской авиации РФ новыми тяжелыми ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец», продолжатся поставки морских средств поражения, крылатых ракет морского базирования большой дальности «Калибр», «Уран» и «Циркон», противокорабельных и противолодочных ракет. В 2023 году флот получил более 7700 единиц такого вооружения.

Строить умеем

Опрошенные ИА Регнум военные эксперты сходятся во мнении, что планы пополнения ВМФ РФ, особенно в области надводных кораблей, озвученные Виктором Евтуховым, выглядят реалистично. Речь преимущественно идет об освоенных промышленностью кораблях, строительство которых не представляет большой сложности, говорит в беседе с ИА Регнум военный аналитик, капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко.

«Численность судостроительных заводов, трудовых коллективов, логистика и технологическое обеспечение вполне позволяют строить, сдавать по 12 кораблей в год», — соглашается с коллегой военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Гундаров.

Достаточно хорошо обстоят дела и в сфере строительства подводных лодок, добавляет Ищенко. «Что касается и атомных подводных крейсеров, и дизель-электрических подводных лодок, особенно проекта «Варшавянка», мы их научились делать, и мы делаем их достаточно быстро», — говорит он.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Речь в прогнозах на 2024 год идет о сравнительно небольших кораблях небольшого водоизмещения, комментирует Сергей Ищенко. «Речь идет сейчас о кораблях, которые приспособлены к действиям главным образом во внутренних морях. А кораблей океанской зоны нам просто не хватает, и мы их строим в час по чайной ложке», — отмечает эксперт.

Из больших надводных кораблей, если говорить о новых фрегатах проекта 22 350 типа «Адмирал Горшков», напоминает Ищенко, пока построено лишь три фрегата — «Адмирал Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко», остальные находятся в стадии строительства. «То есть крупные корабли мы строим очень медленно, очень мало, и их явно не хватает», — говорит аналитик.

Потребности флота в крупных, в том числе авианесущих кораблях ограничены не геополитическими интересами страны, а ее производственными и экономическими возможностями, объясняет Владимир Гундаров в разговоре с ИА Регнум. Здесь, по его мнению, играют роль и отсутствие подходящих для этой цели верфей и необходимой промышленной кооперации, и высокая цена, и необходимость дополнительных немалых вложений в развитие флота в целом.

Не все настолько ладно и с импортозамещением, полагают эксперты.

С одной стороны, произошел определенный сдвиг в положительную сторону по турбостроению, по двигателям, по крупным агрегатам, отмечает Гундаров. С другой, есть вопросы по зависимости от ряда других компонентов, в частности, по механике и химии, говорит в беседе с ИА Регнум военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Максим Климов.

Кроме того, количество импортозамещенных деталей не должно влиять на их качество, к чему пока тоже есть претензии. Тем не менее прогресс в этой области за время после начала СВО есть, и санкции со стороны западных стран действительно уже не представляют такой опасности, как это было в 2022 году.