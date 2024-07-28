Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге проходит военно-морской парад. Его принимает президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

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День ВМФ России отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году празднование пришлось на 23 июля. Помимо парада в Петербурге в этот день состоятся концерт и тематические экскурсии.

Начало парада военно-морского флота ознаменовало зажжение Ростральных колонн и выстрелы из 12 орудий у стен Петропавловской крепости. Затем традиционно прозвучал гимн Российской Федерации, а на крейсере «Аврора» подняли Андреевский флаг.

В этом году впервые за долгое время в Кронштадте не проводится морская часть парада. Также не объявлялось о проведении воздушной части — обычно в день ВМФ самолеты в небе рисовали флаг России.

Кроме того, до последнего держалось в секрете, какие именно суда поучаствуют в параде на Неве. Однако журналисты обратили внимание, что в репетиции парада 25 июля приняли участие гражданские и исторические корабли, среди которых учебное судно «Юный балтиец», знаменитая «Полтава» — копия линкора, который строил Пётр I.

Традиция проведения военного-морского парада была заложена именно первым российским импереатором и основателем Петербурга Петром I. Так, в честь победы в сражении при Гангуте он повелел широко отмечать праздник, с парадом, фейерверками и богослужениями.