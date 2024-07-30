Карьера Хуана Гуайдо — либерала-оппозиционера, которого Запад в течение трёх лет признавал и. о. президента Венесуэлы — стала ярким примером провала «экспорта демократии» по-вашингтонски.

Pedro Rances Mattey/Global Look Press Хуан Гуайдо. 2021 год

США и проамериканским элитам Каракаса так и не удалось использовать объективные экономические трудности, чтобы свергнуть правительство Николаса Мадуро — верного союзника России в Латинской Америке. Но либералы явно не оставят попытки сыграть матч-реванш (выдвинутый партией Гуайдо политик Эдмундо Гонсалес пытается оспорить власть у Мадуро), и «удалённый с поля» бывший самопровозглашённный президент еще может пригодиться.

Хуан Герардо Гуайдо Маркес родился 28 июля 1983 в городе Ла-Гуайра (штат Варгас на побережье Карибского моря) в многодетной семье отца — пилота гражданской авиации и матери-преподавательницы.

По венесуэльским меркам семья Гуайдо относилась к среднему классу, и именно на эту прослойку Гуайдо-политик будет делать основную ставку.

В 1999 году, когда Уго Чавес пришёл к власти и начал свои социальные реформы — «боливарианскую революцию», Хуан Гуайдо учился в старших классах.

Тогда произошло событие, которое, как считается, определило отношение Гуайдо к «режиму».

В декабре 1999-го в штате Варгас произошло самое разрушительное стихийное бедствие из тех, что поразили Венесуэлу в XX веке: ливневые дожди вызвали селевые потоки и оползни, которые унесли жизни от 10 тыс. до 30 тыс. человек. Семья Гуайдо оказалась без крова.

16-летний Хуан посчитал, что реакция правительства Чавеса на разгул стихии была «беспомощной» — и именно это стало первым шагом к «оппозиционному активизму». Во всяком случае такое мнение соратников «и. о. президента» приводило вашингтонское издание Americas Quarterly.

В апреле 2002-го, когда Гуайдо учился на промышленного инженера в Католическом университете в Каракасе, президента Чавеса попытались свергнуть по классической латиноамериканской схеме.

Праволиберальная оппозиция во главе с промышленником Педро Кармоной заручилась поддержкой части генералов и потребовала от президента-социалиста сдать полномочия. Чавеса взяли под арест, но тот отказался отрекаться от власти. Массовые выступления сторонников боливарианской революции и, главное то, что президента поддержала большая часть армии, предопределили исход путча. Уже через сутки «и. о. президента» Кармона бежал в соседнюю Колумбию, а позже обнаружился в Майами.

Claret Vegas Гуайдо стоит за Леопольдо Лопесом и Марией Кориной Мачадо, представляя инициативу протеста La Salida («Выход») в 2014 году

То движение, которое возглавит Гуайдо, попытается свергнуть боливарианскую власть, использовав уже более современные, «цветные» технологии.

Пока же будущий «лидер протеста», получив диплом инженера, решает стать профессиональным политиком. С 2007 года Гуайдо учится в том же Католическом университете по специальности «госуправление». Затем получает образование в венесуэльском Институте перспективных исследований в области управления — по программам Университета Джорджа Вашингтона (США).

Чуть ранее, в том же Университете Вашингтона, учился и защитил диссертацию Михаил Саакашвили. Университет гордится тем, что воспитал 16 президентов и премьер-министров различных стран Европы, Азии и Латинской Америки.

К началу обучения «перспективным технологиям управления» Гуайдо уже наработал какой-никакой политический опыт.

Со студенческих лет Гуайдо принимает участие в протестах против «режима» Чавеса.

С 2009 года он начинает строить политическую карьеру: в вместе с бывшим столичным мэром Леопольдо Лопесом, организует движение «Народная воля» (Voluntad Popular), объединив группы молодежи, рабочих, представителей общественности и политиков. В 2011 году оно было преобразовано в партию. Эта левоцентристская партия находилась в оппозиции и своими основными задачами объявила преодоление нищеты и установление в стране «подлинного демократического режима».

Когда в начале 2024-го журналист Associated Press поинтересовался, не боится ли он разделить участь других оппозиционеров — оказаться за решеткой или в эмиграции, — он ответил «нет» и показал на шею: «У меня до сих пор отметины от резиновых пуль со времен протестов (2017 года)».

По окончании университета у Гуайдо была возможность устроиться на работу в частную компанию в Мексике, но он отказался. По словам его друга Хуана Карлоса Мичинеля, «он решил остаться в Венесуэле, чтобы положить начало переменам в своей стране».

В 2012-м Гуйадо баллотировался на пост губернатора родного штата Варгас, где расположен второй по значению морской порт страны (крайне важный для экспортирующей нефть Венесуэлы).

В 2011–2016 гг. был заместителем депутата в Национальной ассамблее — венесуэльском парламенте.

В 2015-м был в числе нескольких членов Ассамблеи, объявивших голодовку с требованием обеспечения прозрачности парламентских выборов.

С января 2016-го — депутат парламента, куда был избран от коалиции «Блок демократического единства», включающей широкий спектр оппозиционных партий. В 2017–2018 гг. возглавлял постоянный комитет по проверке полномочий.

5 января 2019 года Гуайдо достиг вершины политической карьеры — был избран спикером Национальной ассамблеи (большинство в ней принадлежит оппозиционным силам — 101 из 167 мандатов). На этот пост он был выдвинут благодаря системе ротации руководства НА и во многом из-за нехватки кадров — лидер «Народной воли» Лопес находится под домашним арестом, значительная часть других лидеров эмигрировала из страны.

Elyxandro Cegarra/Global Look Press Демонстранты бросают коктели молотова в столкновениях с силами безопасности. Каракас, Венесуэла. Февраль 2019

Национальная ассамблея не признала полномочия Николаса Мадуро, второй президентский срок которого начался 10 января 2019 года.

Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства. 21 января 2019 года Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение Гуайдо спикером парламента, объявив Национальную ассамблею неконституционным органом.

23 января 2019 года Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. «Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти», — заявил он во время митинга оппозиции в Каракасе.

Тогдашний президент США Дональд Трамп тут же заявил, что признаёт Гуайдо и. о. президента Венесуэлы.

Агентство Associated Press сообщило, что Гуайдо в декабре 2019-го ездил в Вашингтон для неких консультаций. Также, по его данным, он посещал Колумбию и Бразилию, где вел секретные переговоры с официальными лицами.

А газета Wall Street Journal, в свою очередь, пишет, что лидер венесуэльской оппозиции объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как ночью поговорил по телефону с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Кроме США Гуайдо признали президентом Венесуэлы Канада, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Аргентина, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Чили, Гватемала, Гондурас, Панама, Грузия и самопровозглашённое Косово.

Армия Венесуэлы, а также Россия, Турция, Мексика, Куба, Боливия и Уругвай выступили на стороне Николаса Мадуро.

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну и заморозил активы. Несмотря на запрет, самозванный глава государства покинул страну, совершил турне по странам Латинской Америки, признавшим его президентом (Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эквадор и Парагвай) и затем вернулся в Венесуэлу.

В начале апреля 2019 года собранное сторонниками Мадуро Национальное учредительное собрание по решению Верховного суда лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.

22 декабря 2022 года депутаты оппозиционной Национальной ассамблеи в первом чтении проголосовали в поддержку ликвидации «временного правительства» под руководством Гуайдо (72 члена из 104). Решение было принято из-за того, что самопровозглашённый «президент» не смог добиться значимых изменений в политической жизни страны.

5 января 2023 года представитель администрации президента США Джо Байдена официально подтвердил, что Вашингтон больше не рассматривает Гуайдо в качестве «законного главы» Венесуэлы. В итоге этот «и. о. президента» повторил маршрут своего предшественника Педро Кармоны.

24 апреля Гуайдо сообщил, что пешком пересёк границу Венесуэлы с Колумбией, что вызвало у пользователей соцсетей ассоциации с российскими «несистемными оппозиционерами», которые так же, пешком, уходят в Грузию через Верхний Ларс. В Колумбии бывший «истинный президент Венесуэлы» смог задержаться ненадолго.

В октябре 2023 года венесуэльскими правоохранителями был выдан ордер на арест Гуайдо, который находится в США.

Венесуэльские власти обвинили Гуайдо «в преднамеренном и халатном распоряжении активами, принадлежащими компании Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), что привело к многочисленным потерям и подтверждается самой американской системой, недавним разоблачением суда штата Делавэр о личном использовании подозреваемым более чем 19 млрд долларов», о чем говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

Представитель Госдепа ожидаемо выразил озабоченность «политическим преследованием членов демократической оппозиции» Венесуэлы, но не более того. Даже те, кто выступал против власти Мадуро, признают, что разочаровались в фигуре американского ставленника, ведь за десятки месяцев Гуайдо не смог реализовать практически ничего из данных им в 2019 году обещаний.

(сс) The White House Хуан Гуайдо с президентом Колумбии Иваном Дуке и вице-президентом США Майком Пенсом в феврале 2019 года

Ряды скептиков пополнили и бывшие сторонники оппозиционера, в том числе и «министры в изгнании».

Но говорить о том, что бывший «признанный цивилизованным миром лидер Венесуэлы» — окончательно отыгранная карта, пока рано.

7 марта 2023 партия «Народная воля» выбрала Хуана Гуайдо кандидатом в президенты на выборах, которые намечены на 28 июля 2024 года. И нельзя сказать, что у провашингтонских «народовольцев» нет шансов, а действующему президенту Мадуро победа гарантирована.

Да, боливарианская власть сумела преодолеть острую фазу политического кризиса, выходит из международной изоляции, и стремится восстановить отношения с США. Но при этом страна пребывает в затяжном экономическом кризисе — к концу 2023 года доходы 80% граждан не превышали 100 долларов, планка минимальной зарплаты была не выше 4 долларов (наименьший показатель в Латинской Америке).

В попытке на июльских выборах вырвать власть у Мадуро и его Единой социалистической партии либералы вполне могут опереться на средний класс, который и в 2017–2019 годах был «горючим материалом» для протестов.

Самым популярным политиком, судя по результатам проходивших весной 2024 года опросов (54%), была представитель оппозиции Мария Корина Мачадо, которой, правда, Верховный суд на 15 лет запретил участвовать в выборах «за участие в коррупционной схеме, организованной Гуайдо».

На выборах 2024 года прозападная оппозиция сделала ставку на 74-летнего Эдмундо Гонсалеса, выдвиженца основанной в 2021 году Хуаном Гуайдо «Демократической унитарной платформы» (PUD).

В случае раскачки ситуации фигура Хуана Гуайдо вполне может вынырнуть из политического небытия. И если оппозиция победит, следует ожидать быстрой переориентации Венесуэлы на Вашингтон.

Говоря об иерархии дружественных стран, Гуайдо в феврале 2024 года заявил следующее: «Мы живем в глобальном мире, наш главный нефтяной партнер — США», лишь за которыми следуют Индия, Россия и Китай.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/3732971

https://regnum.ru/article/3800769

https://regnum.ru/news/3800636

https://regnum.ru/article/3832282

Другие источники:

https://tass.ru/encyclopedia/person/guaydo-huan — биография Хуана Гуайдо на сайте ТАСС.

https://svpressa.ru/persons/huan-guaydo/ — биография Хуана Гуайдо на сайте «Свободная пресса».