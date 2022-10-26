История с «признанным» странами Запада «президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо подходит к концу. Источники агентства Reuters сообщили, что оппозиционные силы Венесуэлы планируют отказаться от поддержки в 2023 году как «временного правительства» Гуайдо, так и от поддержки любого другого «временного лидера» вообще. Заявление, согласно словам собеседников агентства, прозвучало в ходе встречи венесуэльской оппозиции с представителями Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Хаун Гуайдо

Провал госпереворота

В январе 2019 года Хуан Гуайдо был избран спикером парламента Венесуэлы и спустя несколько дней после инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил себя исполняющим обязанности главы государства в связи с ситуацией в стране. Сразу несколько десятков стран во главе с США почти сразу признали Гуайдо действующим президентом Венесуэлы: помимо Вашингтона его признали Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Чили, страны Евросоюза и ряд других государств.

Несмотря на внутриполитический кризис, Николасу Мадуро со товарищи удалось переломить ситуацию и справиться со сложностями, и в конце концов даже США после начала нестабильной ситуации на нефтяном рынке в 2022 году были вынуждены начать диалог с Каракасом, говоря о возможности снятия санкций с венесуэльского государства. Взамен, по слухам, Вашингтон хотел бы получить доступ к венесуэльской нефти либо как минимум пустить её на рынок для снятия экономического давления на нефтяную сферу в целом и на свою экономику в частности.

(сс) Eneas De Troya Николас Мадуро

Уже не «президент»

Почти одновременно с новостью о решении венесуэльской оппозиции появилась и другая информация. По данным CNN со ссылкой на источники, близкие к Хуану Гуайдо, Белый дом планирует лишить его статуса временного президента. Эту информацию также подтвердили источники британского издания Financial Times.

Западные СМИ пишут, что Вашингтон официально объявит о соответствующем решении по Гуайдо в январе 2023 года. Отмечается также, что решение Белого дома происходит на фоне обсуждения венесуэльской оппозиции касательно единой кандидатуры на грядущих выборах президента страны. При этом интересно, что лишь одна партия — «Народная воля» — готова оказать поддержку Гуайдо, но лишь потому, что политик является членом данной политической организации.

Крысы бегут с корабля

Добавил дёгтя в эту и без того не особо сладкую бочку мёда Роберто Марреро — бывший глава «руководящего» кабинета Гуайдо. Он объявил о выходе из состава «Народной воли», поскольку, по его собственным словам, он «устал проигрывать» и сыт по горло борьбой эго в оппозиционной коалиции. При этом коалиция, как подчеркнул Марреро, направляет свои усилия на то, чтобы подвергнуть остракизму его уже бывшего руководителя.

«У нас был уникальный момент: 60 стран признали нас законным правительством, но этот момент исчез, и сегодня это упущенная возможность», — говорит Марреро, отмечающий падение уровня доверия к венесуэльской оппозиции как внутри страны, так и за её пределами.

Jamez42 Протесты в Венесуэле

Политическая импотенция

Несмотря ни на что, Хуан Гуайдо остаётся фигурантом политической жизни Венесуэлы, однако даже те, кто выступал против власти Мадуро, признают, что разочаровались в фигуре американского ставленника. Шутка ли: за десятки месяцев Гуайдо не смог реализовать практически ничего из данных им в 2019 году обещаний.

Скептиков добавилось и в рядах бывших сторонников оппозиционера, в том числе и «министров в изгнании»: присягнувшие ему на верность чиновники понимают, что ждать выполнения обещаний от Гуайдо уже не имеет смысла — до выборов президента в Венесуэле осталось не так много, а риск остаться политическими лузерами растёт с каждым днём.

Мадуро набирает силу

При этом главный оппонент Хуана Гуайдо в лице Николаса Мадуро просто-таки стремительно набирает политический вес во всём мире. Он уже успел наладить отношения с властями Гондураса и Перу, а также открыть границу с Колумбией: конечно, во многом это связано с изменениями политического ландшафта в Латинской Америке и приходом к власти Сиомары Кастро, Педро Кастильо и Густаво Петро, однако главным козырем внешней политики Мадуро является возврат за стол переговоров с США, что было практически немыслимо ещё год назад.

Каракас понимает свой вес на нефтяном рынке и в условиях мирового кризиса прекрасно осознаёт преимущества в диалоге с США. Это позволяет венесуэльским властям говорить с США не языком просьб и призывов, но требовать тех или иных политических и экономических уступок в вопросе санкций.

The Photographer Танкер на озере Маракайбо. Венесуэла

Оппозиция хочет победы

Безусловно, мало кто хочет оставаться на тонущем корабле, и во многом именно с этим связано осознание как Вашингтоном, так и венесуэльской оппозицией того факта, что фигура Гуайдо совсем скоро уйдёт на закат политической жизни. При этом сам Гуайдо не хочет покидать политическую жизнь страны, утверждая, что он является действующим «главой государства» до момента проведения в Венесуэле «свободных и честных выборов».

Однако США не желают ждать у моря погоды: в условиях меняющегося геополитического мира Вашингтону требуются внешнеполитические победы по принципу «здесь и сейчас».