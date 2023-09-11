«Господа, отныне жизни будет мало для борьбы, которая нас ждет впереди. Добро пожаловать и спасибо…»

Иван Шилов ИА Регнум Хуан Гуайдо

Это был бы в меру пафосный призыв, не будь он завершен не слишком свежим аналогом Sieg Heil! — фразой «Слава Украине!».

Авторы перла — новый отряд иностранных наемников, назвавших себя «Батальоном Боливара» и заявивших, что будут помогать официальному Киеву «освобождать Украину от российской тирании».

Как бы охарактеризовал этих персонажей реальный Симон Боливар — тот самый, что освободил страны Латинской Америки от испанского владычества, но был ликвидирован США и Великобританией, когда регион и он сам попытались обрести личный политический вес, — остается только догадываться. Но вряд ли это был бы положительный вердикт.

Волна пиара

По-настоящему заговорили о наследниках «дела Симона Боливара» (о котором, судя по всему, они имеют весьма своеобразное представление) во второй половине августа этого года.

Тогда стали появляться и интервью на англо — и испаноязычных каналах, и видеоролики с тренировками по стрельбе, и благодарности с наградами от украинских военнослужащих и чиновников. Тогда же стала распространяться атрибутика формирования: шевроны с флагами Венесуэлы и Украины (или же дополнительно с портретом Симона Боливара) и флаги Венесуэлы на каждом шагу.

Ну и, естественно, громогласные призывы освобождать, карать и идти вперед.

Вот только когда приглядываешься к этой волне пиара немного внимательнее, начинаешь замечать некоторые нюансы.

Например, что каналы, где публикуются интервью наемников, не такие уж большие и известные.

Что видеоролики с тренировками повторяются, а кадры с поля боя найти не так-то легко.

Что награждают наемников «Батальона Боливара» не знаковые украинские персонажи, а представители территориальной обороны.

Да и атрибутики у «боливарцев» не очень много: один и тот же венесуэльский флаг (размером с носовой платок) носят на все эфиры и тренировки, а шевроны теряются на общем фоне.

И вот тогда то, что должно было быть волной пиара, обретает очертания лишь легкого провинциального хайпа. Правда, начав разбираться уже с создателями «Батальона Боливара», легко понять, что хайп — это то, что им сейчас крайне необходимо.

Кто стоит за «Боливаром»

Согласно открытой информации, первыми участниками «Батальона Боливара» были граждане Венесуэлы. Уже позже туда вступили выходцы из Колумбии, Эквадора, Боливии, Бразилии, а вскоре стало известно, что вместе с ними воюют и приезжие из Австралии и США (вопрос взаимодействия латиноамериканских «борцов за независимость» с гринго мы, пожалуй, опустим).

Сформирован «батальон» лишь в апреле 2023 года и имеет второе название, которым его члены не слишком любят козырять, — «Бандиты Хуана Гуайдо».

Имя беглого оппозиционера, одно время считающегося в западном либеральном сообществе «истинным» президентом Венесуэлы, здесь не просто так. Именно участники антиправительственных протестов, случившихся в Боливарианской Республике в 2019 году, решили попытаться «освободить» еще одну страну. А заодно и заработать хоть какую-то известность после того, как звезда Гуайдо закатилась.

Кадр из видео Батальон

Имя одного из них — Родриго Фигередо. Он является сыном бывшего министра иностранных дел Венесуэлы Ренальдо Фигередо Планшара (сторонника Гуайдо) и ранее принимал участие в уличных протестах Каракаса (ради этого он приехал туда из Швейцарии, где жил с 1994 года).

После этого он вернулся в Европу, где какое-то время оставался в Швейцарии — где, судя по некоторым данным, сотрудничал с западными спецслужбами и налоговиками, помогая блокировать счета венесуэльских чиновников и бизнесменов, а также переводить деньги боливарианских нацкомпаний в США. Всё это происходило в окружении команды женевских юристов, предоставленных заботливым отцом.

Спустя год после начала СВО Родриго, уже живший с семьей в Италии, решил ехать в Киев. С собой он взял, по словам отца, всего 800 долларов (и те собрал по друзьям, знакомым и сторонникам венесуэльской оппозиции за рубежом).

Кадр из видео Хосе Давид Чапарро Мартин

В Киеве Родриго, получивший от соратников интересное прозвище Шакал, встретился с командиром и официальным основателем «Батальона Боливара» Хосе Давидом Чапарро Мартином.

Команданте Чапарро — личность тоже непростая: приехал на Украину еще в 1990-е, чтобы изучать международное право. За прошедшие годы успел свободно заговорить как на украинском, так и на русском, основать несколько юридических фирм и поработать консулом Венесуэлы в России.

На настоящей передовой никто не видел ни Команданте, ни Шакала. Однако этот интересный факт нисколько не мешает обоим собирать донаты на деятельность своего батальона.

Другие наемники

Пока в социальных сетях наблюдаются попытки прославить любого латиноамериканца, который вместо работы в наркокартеле решил воевать на Украине, разразился новый скандал.

Власти Кубы раскрыли сеть, вербовавшую кубинцев для участия в военных действиях на Украине. Организация работала как на самом острове, так и на территории России — к настоящему моменту арестованы семнадцать человек, четырнадцать из которых собирались ехать воевать в качестве наемников. По словам кубинских ведомств, такие решения они приняли добровольно, рассчитывая на денежное вознаграждение, а также, в некоторых случаях, на российский ВНЖ.

Вербовщики искали кандидатов преимущественно среди людей с тюремным прошлым, а также из неблагополучных семей.

В МИД Кубы, комментируя результаты следствия, подчеркнули, что страна не является участником конфликта на Украине и исторически выступает против наемничества — о каких бы мотивах ни шла речь и на какой бы стороне ни желали сражаться ее граждане.

Естественно, история тут же вызвала шумиху как в западных СМИ, так и на Украине.

Первые немедленно принялись рассказывать о том, что кубинцев силой заставляют воевать на стороне России, а вторые стали записывать видеопризывы, предлагая лучше умирать за свободу Кубы, а не в качестве захватчиков украинской земли. Кроме того, количество завербованных кубинцев выросло от 17 задержанных до 200–400 человек, уже якобы находящихся в Незалежной.

Российские власти никак данную информацию не прокомментировали — однако к настоящему моменту известно, что нет никакого разрешения официально принимать в ряды Вооруженных сил РФ иностранных добровольцев. Таковых могло бы быть гораздо больше, чем «200–400 человек», а география их гражданства лишь частично затрагивала бы страны Латинской Америки.

Кому же тогда понадобилось вербовать кубинцев для войны на Украине?

Здесь можно вспомнить о том, что в Западном полушарии действуют кубинские ЧВК, оказывающие самые разные услуги частным лицам и не координирующие все свои действия с официальной Гаваной. Есть вероятность, что вербовку проводили граждане, не захотевшие договариваться с более влиятельными «коллегами». За что в итоге и поплатились.

Дополнительно существует вариант, при котором наемники направлялись на территорию Украины отнюдь не для участия в СВО, а для оказания тех самых «услуг частным лицам». Сами понимаете, что влиятельным товарищам, находящимся на разоренных войной землях, могут в любой момент потребоваться специалисты разной степени деликатности. И кубинские ЧВК неплохо себя в этом качестве зарекомендовали.

О шакалах и прочих команданте

Война во все времена была способом продвинуться — и по карьерной лестнице, и в уровне дохода, и в рекламе личного бренда. И если для наемников нечто подобное является своеобразной нормой, то для политических неудачников расклады совершенно другие.

После крушения амбиций венесуэльской оппозиции и начала оттепели в отношении к действующему президенту Николасу Мадуро, многие из сторонников Хуано Гуайдо остались не только не у дел, но и без средств к существованию (в том объеме, к которому они привыкли).

Alexcocopro Хуан Гуайдо среди сторонников

Гранты, донаты и внимание перешли на сторону адептов украинской повестки, и логично, что многие решили — во имя всего вышеуказанного — присоединиться к их числу. Но и здесь свои нюансы, не учитывая которых об успехе мечтать не стоит.

Для перехвата медийного влияния — а заодно и крупных грантов — необходимо быть в авангарде повестки и любых ее изменений. Начинать сражаться за Украину в апреле 2023 года, когда сам тренд уже списан в утиль, а в воздухе витают разговоры о конфликте Армении и Азербайджана, идея откровенно сомнительная.

Единственное, на что может рассчитывать «Батальон Боливара» — это увеличить сборы донатов, не замаравшись в крови и впоследствии исчезнув где-нибудь в Альпах.

Впрочем, никто и не говорил, что они рассчитывают на что-то большее.