Саммит лидеров государств Южной Америки, состоявшийся в Бразилии 30 мая 2023 года, стал первым мероприятием подобного плана, организованным в стране в период нового президентского срока Лулы да Силвы. Многие эксперты назвали событие «первым серьезным шагом» бразильского президента во внешней политике и попыткой заявить о себе как о новом региональном лидере.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

В итоге на саммит прибыли лидеры 11 южноамериканских государств из 13 — не было президента Перу Дины Болуарте (по официальным причинам, из-за внутриполитического кризиса в андской стране, а если исходить из более реалистичной версии — из-за больших вопросов к легальности ее правления у многих участников саммита), а также главы Французской Гвианы, которым является Эммануэль Макрон.

Изначально планировалось, что главной целью всех собравшихся станет возобновление диалога о взаимной интеграции, а также обсуждение возможного сотрудничества в различных областях — от экономики до экологической повестки. Кроме того, бразильские организаторы ожидали, что участники саммита займутся преодолением политических и идеологических разногласий.

Но именно эти разногласия и попытки их преодолеть стали главной темой, практически вытеснив из повестки основные вопросы. А началось все с появления на мероприятии президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до недавних пор считавшегося среди соседей по континенту «нерукопожатым».

Официальная повестка

Лула да Силва — на правах организатора — внес в повестку мероприятия вопросы, касающиеся восстановления в прежнем составе Союза южноамериканских наций (УНАСУР).

Они включали в себя создание общей региональной валюты, развитие электронной торговли, совместное решение проблем здравоохранения и социальных вопросов (например борьбы с бедностью), инфраструктурные проекты, борьбу с изменениями климата, развитие рынка энергетики, решение вопросов безопасности и обороны, а также упрощение таможенных барьеров.

Отдельные аспекты указанных вопросов Лула да Силва начал прорабатывать еще раньше, например при сотрудничестве с новым лидером Колумбии Густаво Петро, который, кстати говоря, объявил, что Колумбия возвращается в состав УНАСУР спустя пять лет отсутствия в нем.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

Параллельно команда Лулы развивала завидную активность, стараясь войти в контакт практически со всеми региональными лидерами — в том числе и с опальным Николасом Мадуро, — а также хоть как-то мелькнуть в международной повестке (например с миротворческими предложениями в отношении Украины).

Что касается вопросов, заявленных бразильской стороной на Саммите, то для проработок вариантов их решения уже создана рабочая группа, готовая представить первые доклады уже через несколько месяцев.

Каких-либо существенных фактов (кроме возвращения Колумбии в УНАСУР) в новостной повестке саммита так и не мелькнуло. Все отвлеклись на появление президента Венесуэлы.

Венесуэльский вопрос

Николас Мадуро прибыл в бразильскую столицу за день до саммита — который стал его первой за девять лет личной встречей с большинством южноамериканских лидеров — и был встречен очень даже радушно.

Фактическая легитимация Мадуро наметилась уже давно при непосредственном участии лидеров Бразилии и Колумбии, в последние несколько месяцев активно восстанавливающих политические и налаживающих экономические отношения с Боливарианской Республикой.

На пресс-конференции президент Бразилии даже заявил журналистам о наличии «очень большого» предубеждения и что образ «антидемократической» Венесуэлы является «нарративом», активно продвигаемым западными странами. И именно западные страны вводят жесткие санкции, которые лишь усугубляют гуманитарный и экономический кризис в стране.

IMAGO / Frederico Brasil Президент Бразилии Лула да Силва принимает президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро во дворце Планалто в Бразилиа

Лула назвал санкции против Венесуэлы «чрезмерными» и «несоразмерными», осудил отказ Вашингтона от признания легитимности власти Николаса Мадуро и назвал Хуана Гуайдо самозванцем.

В ответ Мадуро повторно заявил о желании Венесуэлы присоединиться к блоку стран БРИКС и бразильский президент выразил поддержку его стремлениям.

На следующий день Лула да Силва призвал всех южноамериканских лидеров преодолеть идеологические разногласия, которые разделили регион, и объединиться во имя социальной, экономической и культурной интеграции.

А уже в конце мероприятия Мадуро побеседовал с журналистами и поведал, что встреча с коллегами ознаменовала для него «начало нового этапа». Венесуэльский лидер добавил, что «нет проблем сесть и поговорить с любой политической силой или президентом в уважительном, толерантном диалоге единства в полном многообразии».

Вот тут-то и возникли разногласия.

История рассудит

Лидеры Уругвая и Чили выступили с критикой утверждений Лулы о существовании некоего нарратива вокруг Венесуэлы.

Президент Уругвая Лакалье Поу выразил свое удивление позицией Лулы, а также сообщил, что в настоящий момент «большая часть мира пытается выступить посредником», надеясь обеспечить в Венесуэле «полную демократию», соблюдение прав человека и отсутствие политических заключенных. Худшее, что можно сделать сейчас, по мнению уругвайской стороны, — прекратить все эти попытки.

Президент Чили Габриэль Борич выступил в унисон с Поу, а позже заявил журналистам, что отнюдь не считает разговоры об отсутствии демократии в Венесуэле «повествовательной конструкцией», что это «реальность и очень серьезно».

(сс) Alan Santos. Palácio do Planalto Луис Лакалье Поу

В подтверждение своих слов Борич упомянул о нескольких тысячах венесуэльских беженцев, находящихся в Чили и требующих «твердой и четкой позиции в отношении того факта, что права человека должны соблюдаться». Каких-либо подробностей и более радикальных посланий со стороны беженцев Борич общественности не предоставил.

При этом заявлять о какой-то чересчур ярой критике и накаленной обстановке все же было не совсем правильно. Николас Мадуро достаточно спокойно ответил Лакалье Поу, что «окончательным судьей по итогу является история», а единство Южной Америки должно быть основано на новом многополярном мире.

Президенты же Уругвая и Чили, помимо критики, выдали и кое-что другое. Например, оба поприветствовали возвращение и Николаса Мадуро, и Венесуэлы как участника международных встреч и многосторонних переговоров. Уругвайский лидер также заявил о направлении в Венесуэлу дипломатического представительства — не из-за согласия с правительством, но из-за близости с венесуэльским народом.

Габриэль Борич также добавил, что экономические санкции против Венесуэлы наносят ущерб именно венесуэльцам. Последний пункт выражает интересы многих стран континента: потоки беженцев из Венесуэлы успели принести немало проблем и Колумбии, и Перу, и Эквадору, и Чили, ухудшая социальные показатели и уровень преступности.

«Это было не собрание друзей Лулы»

Хозяин мероприятия Лула да Силва не оставил критические выступления без внимания. Чуть позже он сообщил, что «никто не обязан ни с кем соглашаться. Это было не собрание друзей Лулы, а собрание президентов для создания органа стран».

Позиция бразильского лидера вызвала некоторое недоумение у многих иностранных и бразильских экспертов.

С их точки зрения, приглашение опального Мадуро является последним, что в данном случае сплотило бы «коллектив» для восстановления УНАСУР или введения общей южноамериканской валюты. Но при этом странным было бы не учитывать ряд нюансов.

Об участии президента Венесуэлы в Саммите лидеров южноамериканских государств стало известно отнюдь не в день его прилета в Бразилию. Какой-либо значимой негативной реакции собравшиеся стороны не продемонстрировали.

Можно упомянуть лишь два незначительных инцидента.

IMAGO / Frederico Brasil Саммит президентов Южной Америки

Журналистка проамериканского холдинга Globo поучаствовала в явно спланированной провокации. Её якобы ударил в грудь один из охранников Мадуро. В действительности же служба безопасности пыталась оттеснить толпу прессы от здания МИД Бразилии, которое покидал президент Венесуэлы.

Отметились и политические оппоненты Лулы да Силвы в конгрессе Бразилии, которые контролируют комитет по международным отношениям и национальной обороне. В день визита Мадуро комитет одобрил внеочередное ходатайство об отказе в признании «диктатора Венесуэлы». Юридической силы подобный документ не имеет, но повестку саммита данный факт подпортить успел.

Как бы то ни было, практически все участники прибыли на встречу, зная о появлении там венесуэльского лидера и, даже выражая недовольство в его адрес, фактически признали полномочия Мадуро как легитимного главы государства, а также заявили о необходимости смягчения санкционного режима для венесуэльского народа. Таким образом в международной изоляции Венесуэлы поставлена точка.

Перуанские аутсайдеры

Как ни странно, главным аутсайдером встречи выглядит не венесуэльская, а перуанская делегация.

Мало того, что Дина Болуарте не смогла приехать лично в силу серьезнейшего политического кризиса, а также курсирования обвинений в убийствах протестующих, так еще оскандалился заменяющий ее на саммите премьер-министр Альберто Отарола. Социальные сети и ряд региональных СМИ облетел видеоролик момента, при котором президент Уругвая отказывается пожать ему руку после позирования для общего протокольного снимка.

Случившееся немедленно спровоцировало разговоры о том, что Лакалье Поу таким образом осуждает действующие власти Перу и не хочет демонстрировать дружеских отношений с правительством, обвиняемым в убийстве недовольных госпереворотом.

Позже Отарола несколько дней пытался доказать в социальных сетях, что они-де с главой Уругвая «большие друзья» и даже потом пообедали вместе. Тем не менее некий осадочек остался.