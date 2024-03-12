Материалы с тегом «Николас Мадуро»
Оскорбляя папу Римского, Зеленский напоминает побеждённого клоуна — Мадуро
Оскорбляя папу Римского Франциска, украинский лидер Владимир Зеленский напоминает побеждённого клоуна Хуана Гуайдо, заявил 11 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро, поддерживающий призыв понтифика к началу мирных переговоров. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу он кажется мне...
12 марта 2024
Борис Джонсон в феврале тайно обсудил с Мадуро конфликт на Украине
Тайный визит в Венесуэлу совершил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и обсудил с президентом страны Николасом Мадуро украинский конфликт. Об этом 9 марта сообщила газета The Sunday Times. Уточняется, что Джонсон тайно прибыл в Каракас в феврале на частном самолёте из Доминиканской Республики...
10 марта 2024
Президент Венесуэлы заявил о желании посетить столицу России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Москву сразу после завершения президентских выборов в России. Об этом он заявил на встрече с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 февраля. Уточнив у российского дипломата сроки проведения выборов главы государства, Мадуро...
21 февраля 2024
Мадуро заявил, что Венесуэла войдёт в состав БРИКС в ближайшее время
Венесуэла в течение ближайшего времени войдёт в состав межгосударственного объединения БРИКС. Об этом 20 февраля в программе телеканала Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс» заявил президент республики Николас Мадуро. По словам Мадуро, старый, «колониальный» мир с войнами, интервенциями...
20 февраля 2024
Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС. Лавров прибыл в аэропорт Каракаса с Кубы, Венесуэла стала второй точкой в запланированном турне главы МИД РФ по странам Южной Америки. Ожидается, что в Венесуэле Лавров проведёт переговоры с...
20 февраля 2024
Мадуро заявил, что в ближайшее время планирует приехать в Санкт-Петербург
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал журналистам, что в ближайшее время приедет в Россию и посетит «красивейший город» Санкт-Петербург. «Мы скоро будем в Санкт-Петербурге», — сообщил 29 января президент в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión, поздравляя с...
30 января 2024
Песков заявил об отсутствии точных данных по визиту Мадуро в Россию
Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается, но точных данных о том, когда он состоится, пока нет. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. «Этот визит действительно прорабатывается. В нём есть потребность», ― сказал...
26 января 2024
Президент Венесуэлы раскритиковал идеологию аргентинского лидера
Речь президента Аргентины Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскрыла нацистский характер его идеологии, заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между...
19 января 2024
Мадуро назвал глупым шагом отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Отказ главы Аргентины Хавьера Милея от вступления в межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) назвал глупым шагом президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 января в интервью изданию Le Monde diplomatique. «Изолирование Аргентины от БРИКС — это одно из самых глупых решений...
2 января 2024
В Венесуэле надеются присоединиться к БРИКС в 2024 году
Венесуэла надеется присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) во время предстоящего в 2024 году саммита в России, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в беседе с журналистом Игнасио Рамонету. Интервью опубликовано изданием Le...
2 января 2024
Путин в телефонном разговоре пригласил Мадуро посетить Россию
Президент России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели 21 декабря телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры обменялись мнениями по международной повестке дня, подчеркнув общность своих подходов к формированию справедливого миропорядка, отметили в пресс-службе. Также...
21 декабря 2023
Песков сообщил о проработке визита Мадуро в Россию
Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в России согласовываются, заявил 20 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Согласовываются сроки, необязательно это будет до конца года, до конца года это не состоится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий...
20 декабря 2023
Лидеры Гайаны и Венесуэлы обязались не применять силу в споре по Эссекибо
Обязательство ни при каких обстоятельствах не применять силу в территориальном споре вокруг Эссекибо взяли на себя Венесуэла и Гайана. Это следует из совместного заявления по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованного 14 декабря Венесуэла и Гайана обязались ни при каких обстоятельствах...
15 декабря 2023
Мадуро предупредил, что США используют Зеленского и «выкинут на помойку»
Главу киевского режима Владимира Зеленского США используют в своих целях и выкинут на помойку как ненужную марионетку. Такое заявление сделал 11 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро +», трансляция которой велась в соцсети Х. Как пояснил венесуэльский лидер, империализм...
12 декабря 2023
Венесуэла и Гайана проведут переговоры по спорной территории Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Гайаны Мухаммед Ирфаан Али проведут переговоры по урегулированию территориального конфликта между двумя странами, сообщило 9 декабря правительство Сент-Винсента и Гренадины. Встреча запланирована на площадке карибского государства 14 декабря, уточнили в...
10 декабря 2023
Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декреты о включении спорной с Гайаной территории Эссекибо в состав своей страны. О подписании документов Мадуро сообщил в ходе митинга, который прошёл в столице страны — Каракасе и был посвящён одновременно государственному празднику — Дню верности и...
9 декабря 2023