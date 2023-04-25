Каракас, 25 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Бывший лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо заявил, что его изгнали из Колумбии, в настоящее время он едет в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

На видео, которое было опубликовано на его странице в социальной сети, оппозиционер утверждает, что из Колумбии он летит в США из-за угроз его семье, его дочерям.

«Меня изгнали из Колумбии. Преследование диктаторского режима сегодня, к сожалению, распространилось на Колумбию», — заявил он, добавив, что, несмотря на это, будет продолжать борьбу с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее оппозиционер заявлял, что ушёл пешком из Венесуэлы в Колумбию, поскольку опасался обвинений со стороны властей Венесуэлы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее коалиция венесуэльских оппозиционных партий объявила о проведении 22 октября 2023 года праймериз, на которых будет избран единый оппозиционный кандидат для участия в выборах президента Венесуэлы, которые должны пройти в 2024 году.

Ранее оппозиция одобрила ликвидацию «временного правительства» Хуана Гуайдо, незаконно провозгласившего себя главой Венесуэлы в 2019 году. За ликвидацию проголосовали 72 депутата, против высказались 29 депутатов, воздержались восемь. Члены оппозиции в Венесуэле хотят снять Хуана Гуайдо с должности «временного главы государства» и передать его полномочия комитету, состоящему из нескольких человек.