Каракас, 29 июля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо назвала избранным президентом страны главного оппонента Николаса Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалеса.

Luis Soto/Global Look Press

«Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый президент, и это Эдмундо Гонсалес», — сказала она на пресс-конференции.

По её словам, Гонсалес якобы набрал на выборах президента 70% голосов.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо заявил, что действующий глава Венесуэлы и претендент на пост президента Николас Мадуро побеждает на выборах. По его словам, после обработки 80% протоколов Мадуро набирает более 5,15 млн голосов, что эквивалентно 51,20%.

Гонсалес получил более 4,44 млн голосов, или 44,2%. За остальных восемь кандидатов проголосовали в целом всего 4,6% избирателей.

Ранее Мадуро поздравили с победой президент Боливии Луис Арсе и президент Кубы Мигель Диас-Канель, который подтвердил солидарность народа Кубы с народом Венесуэлы.