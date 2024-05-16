Омид Нурипур — сопредседатель германской партии «Союз 90 / Зелёные», которая входит в правящую коалицию во главе с канцлером Олафом Шольцем. Немецкие леволиберальные зелёные — локомотив общеевропейской «Партии зелёных» и её фракции в Европарламенте.

Kira Hofmann / picture alliance / photothek.de/TASS Активистка Рикарда Ланг и сопредседатель германской партии «Союз 90 / Зелёные» Омид Нурипур

Нурипур — германский политик нового образца. Выходец из семьи натурализовавшихся иммигрантов, ставший федеральным партийным лидером, «защитник природы» в комитете Бундестага по обороне, глава пацифистской партии, выступающий за военное решение украинского вопроса.

Омид Нурипур родился 18 июня 1975 года в Тегеране, ещё при шахском режиме, в интеллигентской семье (родители — авиационные инженеры, отец по второй профессии — экономист, мать — биолог). В 1988 году, через девять лет после Исламской революции, семья эмигрирует в Германию — как пишут в биографиях Нурипура, «по политическим причинам».

Одной из причин была продолжающаяся ирано-иракская война. Омиду должно было исполниться 14 лет, и после этого семье мог быть запрещён выезд из страны. Кроме того, Нурипуры действительно были не на хорошем счету у властей Исламской республики — в одном из интервью 2018 года Омид Нурипур рассказывал, что один из его дядьёв был казнен, сестру арестовывали. Кроме того, ещё один дядя был призван в действующую армию и серьёзно пострадал во время иракской газовой атаки.

Семья Нурипур переезжает в Германию и обосновывается во Франкфурте-на-Майне. Отметим, что Омид Нурипур получил гражданство ФРГ только в 2002 году и до сих пор имеет двойное гражданство (он, впрочем, говорит, что отказался бы от иранского паспорта, но Исламская республика не аннулирует гражданство).

В 1996–2004 годах изучал в Майнцском университете немецкую филологию, политологию и право, но так и не получил диплом о высшем образовании.

В 1996 году вступил в партию «Союз 90 / Зелёные», с 1999 по 2003 год возглавлял молодёжную организацию «Зелёных» в федеральной земле Гессен (Франкфурт — крупнейший город этого региона), в 2002 году избран в Федеральный совет партии.

В 2006-м занял в Бундестаге кресло, освободившееся после отказа Йошки Фишера, бывшего главы МИД ФРГ, от депутатского мандата. Нурипур стал уже вторым немецким парламентарием иранского происхождения (первой была Михаэла Нолль-Таджадод из ХДС, но она иранка лишь наполовину, да и родом из Дюссельдорфа).

Christian Spicker /via www. imago-images.de/TASS Михаэла Нолль-Таджадод

Став парламентарием, Омид Нурипур явно решил «отплатить взаимностью» исторической родине — в ноябре 2022 года он призвал включить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, где уже находится проиранская группировка «Хезболла».

Во фракции отвечал за отчёты для СМИ об инициативах «Зелёных» в области безопасности (в частности угрозой безопасности зелёные считали строительство «Северных потоков»), входил в комитет по обороне.

В сентябре 2021 года Нурипур попал в новый состав Бундестага, уже «собственными силами» — он победил на выборах во Франкфурте-на-Майне. Любопытно, что его ближайший соперник также был этническим иранцем — СДПГ выдвинула против Нурипура гессенского министра экономразвития Каве Мансури.

По итогам выборов-2021 социал-демократы, либералы из Свободной демократической партии и зелёные сформировали так называемую «светофорную коалицию» (красный — партийный цвет СДПГ, жёлтый — СвДП, и очевидный зелёный).

Кандидат в канцлеры от зелёных Анналена Бербок получила в кабинете Шольца пост главы МИД, второй сопредседатель партии Роберт Хабек занял кресло вице-канцлера. По внутрипартийным правилам, в связи с уходом лидеров на управленческую работу нужно было провести ротацию кадров.

По итогам голосования на съезде партию вновь возглавил «дуумвират» — 46-летний знаток внешней политики Омид Нурипур как представитель партийных «реалистов», и 28-летняя активистка борьбы с глобальным потеплением и за социальную справедливость, открытая бисексуалка Рикарда Ланг (которую выдвинуло левое крыло партии).

Karl-Josef Hildenbrand /dpa/picture-alliance/TASS Рикарда Ланг

Рейтинговое голосование проходило онлайн — Нурипур получил 91,7% голосов партийцев, занявшая второе место Ланг — 78,7%.

Касательно вопроса экологии Нурипур, следуя в этом вопросе вслед за классической позицией партии «Зеленых», не приемлет ядерной энергетики («ядерная энергетика неустойчива»); касательно внешней политики, следуя принципам прагматизма школы Realpolitik, Омид выступает с антипацифистских позиций («если Россия нападет, рассматриваются все варианты»).

В начале 1980-х новосозданная партия «Зелёных» позиционировала себя как антивоенная, пацифистская сила. Но уже к девяностым позиция изменилась на 180 градусов. Примером может служить тот же Йошка Фишер, уступивший Нурипуру своё место в парламенте.

Бывший ультралевый уличный активист, участник волнений 1968 года (но при этом принципиальный противник насилия), Фишер был одним из первых зелёных депутатов Бундестага, избранных в 1983 году на волне протестов из-за размещения в Западной Европе американских баллистических и крылатых ракет. Но уже в 1999 году Йошка Фишер, глава МИД в правительстве Герхарда Шрёдера, настаивал на участии Германии в агрессии НАТО против Югославии. А в 2002-м, когда Шрёдер стремился воспрепятствовать готовящемуся вторжению США в Ирак, Фишер призывал забыть об особом германском пути — и поддержать общеатлантическую повестку.

SVEN SIMON / picture alliance /TASS Йошка Фишер, 1999 год

«Сторонник реальной политики» Нурипур — яркий представитель этих новых зелёных. Об этом можно судить по его заявлению о необходимости поставок оружия Киеву: «Мы, зеленые, считаем, что, особенно в нынешней ситуации, Украина нуждается в системах вооружения, которые охватывают всю территорию страны, включая крылатые ракеты».

Призыв папы Римского Франциска в марте 2024 к началу скорейших переговоров по Украине Нурипур назвал «очень странным», добавив следующее: «На этом фоне очень удивляет то, что Папа Франциск сказал на эту тему в эти дни. Мы не должны забывать одного: если Россия перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украине придет конец».

Вместе с тем, игнорируя очевидные противоречия в действиях, заявлениях и утвердившейся линии партии зеленых в предыдущие десятилетия, Нурипур после решения партии о поддержке поставок тяжелых вооружений на Украину в апреле 2022 года невозмутимо заверил, что «Зеленые» останутся «партией мира» и будут прилагать усилия к мирному разрешению конфликтов.

Партия с такой противоречивой повесткой, надо сказать, серьёзно потеряла электорат за два года своего «правления» в составе «светофорной коалиции».

Если в конце 2010-х поддержка зелёных стремительно росла, а симпатии к борцам за климат и окружающую среду высказывала примерно половина немцев, то сейчас рейтинг партии колеблется в районе 12%.

Зелёные поблекли на фоне накопившихся экономических и энергетических проблем — и здесь не только «война» с российским газом, но и парадоксальное для повестки зелёных требование расконсервировать угольные шахты после закрытия трёх последних АЭС.

Отказ от российских энергоносителей, «налог Хабека» на газ для потребителей, «зелёный переход» на дорогостоящие тепловые насосы вместо мазутных, лишение фермеров субсидий на дизтопливо (вызвавшее естественный рост цен) — все эти инициативы идут не в плюс зелёным, в том числе их планам на выборы в Европарламент.

К тому же Роберт Хабек, которого по-прежнему воспринимают как фактического лидера партии (наряду с Бербок), явно стал токсичной фигурой — вице-канцлера обвиняют в кумовстве, в попытках протащить своих людей на руководящие посты.

Актуальные ссылки

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3746547

https://regnum.ru/news/3439929

Другие ссылки:

https://www.deutschland.de/en/topic/life/omid-nouripour-candidate-for-green-party-leader — биография Омида Нурипура на сайте «deutschland.de»

https://www.nouripour.com/ — официальный сайт Омида Нурипура.