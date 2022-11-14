Берлин, 14 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана) следует признать в ЕС террористической организацией, считает сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии «Зелёные» Омид Нурипур. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

(сс) schmidt-arts Бундестаг

Комментируя протесты в Иране, Нурипур отметил, что протестующие больше не доверяют постепенным реформам. Они хотят «другой, демократический Иран». Политик высказался в поддержку решения ЕС ввести «первые санкции» против Тегерана и добавил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступает за дальнейшие ограничения.

«ЕС должен включить стражей исламской революции, главных источников угнетения, в свой список террористов», — подчеркнул Нурипур и призвал также к заморозке счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Иране идут с середины сентября. Поводом стала гибель молодой женщины Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

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