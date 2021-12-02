Берлин, 2 декабря, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Политик иранского происхождения Омид Нурипур намерен баллотироваться на пост председателя партии зеленых. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря.

«Я хотел бы подать заявку на цифровой партийный съезд в конце января, чтобы стать председателем партии», — заявил Нурипур в своём послании. Помимо Нурипура, фаворитом внутрипартийных выборов считают заместителя председателя партииРикарда Лэнг.

Как сообщает журнал SPIEGEL, депутат Бундестага Франциска Брантнер официально снялась с конкурса на пост председателя партии зеленых. Вместо этого Брантнер станет статс-секретарем парламента в министерстве экономики и климата, которое возглавит лидер зеленых Роберт Хабек.

Зеленые изберут свое новое руководство на виртуальной партийной конференции 28 и 29 января. Поскольку нынешние председателиАнналена Бербок и Роберт Хабек были избраны в бундестаг и отныне занимают государственные должности, они вынуждены отказаться от своих партийных постов в соответствии с правилами партийного устава.