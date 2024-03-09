Ватикан, 9 марта, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Проигрывающей стороне в украинском конфликте следует найти в себе смелость признать свое положение и согласиться на переговоры, заявил папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так понтифик ответил на вопрос об отношении к капитуляции, о которой, по словам журналиста, могут говорить на Украине. Полная версия беседы выйдет 20 марта.

«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — сказал он в ходе интервью.

Папа Римский также призвал задуматься о том, что продолжение боевых действий грозит Киеву новыми смертями. Франциск отметил, что в качестве посредника для диалога можно привлечь международные державы.

Он напомнил, что свое содействие в этом вопросе предложила Турция. Кроме того, понтифик уточнил, что есть много других стран, желающих стать посредниками.

Папа римский порекомендовал пойти на диалог, пока ситуация не ухудшилась ещё больше. Он выразил мнение, что переговоры никогда не являются капитуляцией.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Он считает, что украинский конфликт должен закончится по итогам такого диалога. При этом Эрдоган признал, что дипломатическая инициатива Анкары, предпринятая в Стамбуле в 2022 году, не принесла результатов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что он выступает против идеи проводить мирные переговоры с участием России. Он потребовал, что бы российскую сторону не допускали к разработке плана по урегулированию украинского конфликта.

20 февраля президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Он добавил, что диалог прерывался по инициативе Киева, который объявил о своей позиции официально.