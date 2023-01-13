Дубай, ОАЭ, 13 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Элитное войсковое подразделение Ирана КСИР (Корпус стражей исламской революции) может попасть в число террористических организаций в странах Евросоюза. О том, что с такой инициативой выступила Германия, пишет 13 января телеканал Al Arabiya.

Tasnim News Agency Элитное войсковое подразделение Ирана КСИР

Помимо этого, у телеканала есть информация, что в ЕС идет обсуждение нового пакета санкций против Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости включить КСИР в список террористических организаций ранее заявили немецкие политики. Так, считает сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии «Зелёные» Омид Нурипур, который выступил с таким предложением еще в ноябре 2022 года. Он назвал Корпус стражей исламской революции «главным источником угнетения» в стране.