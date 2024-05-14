Нидерландский политик Герт Вилдерс — один из представителей нового европейского популизма. Лидера националистической Партии свободы часто называют «голландским Трампом», и не только из-за оригинальной причёски. Как и 45-й президент США, Вилдерс считает главной угрозой наплыв иммигрантов, а в ближневосточном конфликте безусловно на стороне Израиля.

pvv. nl Герт Вилдерс

Также как и Трамп, он не поддерживает Россию в украинском конфликте, но также не считает, что в помощь Киеву нужно серьёзно вкладываться. Видеть союзника в этом политике вряд ли логично (в первую очередь из-за склонности Вилдерса разжигать межрелигиозную рознь). Но создать проблемы русофобским европейским элитам, в том числе на выборах в Европарламент, он вполне может.

Герт Вилдерс родился 6 сентября 1963 года в городке Венло в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов.

Голландский Лимбург со столицей в Маастрихте — часть одноимённой большой исторической области, разделённой сейчас между Нидерландами и Бельгией. Сторонники «Великих Нидерландов» (то есть отделения голландоязычной Фландрии от Бельгии и объединения её с Нидерландами) считают, что обе части Лимбурга должны когда-нибудь воссоединиться.

Происхождение Герта Вилдерса — не вполне типичное для лидера правой европейской партии. Отец будущего политика, Йоханнес Хенрикус Андреас Вилдерс — стопроцентный голландец, мать — Анна-Мария, в девичестве Ординг родом из Нидерландской Ост-Индии (нынешней Индонезии), и наполовину индонезийка.

Герт происходит из католической семьи и посещал католическую среднюю школу, но несмотря на это, больше не является религиозным человеком (что типично для его страны, где 57% называют себя неверующими). Однажды политик сказал, что мало знает о Пасхе, хотя регулярно говорит об «иудео-христианском» наследии Нидерландов.

Сын директора типографии, Вилдерс начал свою карьеру в сфере социального и медицинского страхования. Социально-экономическая политика привела его в политику в качестве спичрайтера либеральной партии VVD («Народная партия за свободу и демократию»).

RijksoverheidPhil Nijhuis Кристина и Герт Вилдерс на Prinsjesdag в 2014 году

Здесь его пути пересеклись с Айаан Хирси Али — нидерландской (а ныне — американской) общественной деятельницей сомалийского происхождения. Ее взгляды на ислам часто сравнивают с взглядами Вилдерса. Уроженка мусульманской страны, убеждённая атеистка (а позднее — новообращённая христианка) Айаан в 2000-е и 2010-е годы известна высказываниями об исламской религии за гранью допустимого.

В 1997 году Герт Вилдерс был избран членом городского совета Утрехта, а в следующем году — членом парламента. Из-за поддержки своей партией вступления Турции в Европейский союз он покинул VVD в 2002 году и пошел своим путем.

Но именно в ноябре 2004 года карьера Вилдерса резко изменилась, когда радикальным исламистом Мохаммедом Буйери был убит режиссер Тео ван Гог. Этот правнучатый племянник великого художника снял и спродюсировал короткометражный фильм «Покорность» (для него Айаан Хирси Али написала сценарий и начитала закадровый текст, в котором делался акцент на том, что «в Коране написано, что женщину можно ударить, если она непослушна»). В этом фильме актриса была одета в прозрачную одежду, а на ее теле были выведены цитаты из Корана.

Несмотря на то, что Вилдерс не принимал участия в съемках фильма, он стал постоянной мишенью для радикальных исламистов из-за своих откровенных взглядов на религию.

В феврале 2006 года он основал Партию свободы (PVV) и позже получил широкую политическую поддержку в своем предложении запретить паранджу. Герт Вилдерс добился своего наибольшего успеха на парламентских выборах в Нидерландах в 2006 году, когда он получил девять мест и 20% голосов в своем родном городе Венло.

8 марта 2010 года Герт Вилдерс объявил, что партия набрала 13 тысяч голосов и займет место в городском совете Гааги. На парламентских выборах, состоявшихся 9 июня, Партия свободы увеличила количество своих мест с 9 до 24, набрав 15,5% голосов и став третьей по величине партией в Нидерландах.

В условиях раздробленности парламента при поддержке PVV была сформирована коалиция между «Народной партией за свободу и демократию» и христианскими демократами (CDD) с целью достижения абсолютного большинства в парламенте.

Партия Вилдерса, хоть и не входила в правительство, сформированное VVD и CDA, но активно участвовала в переговорах и принятии политических решений.

В рамках соглашения они договорились не поддерживать никаких предложений об увольнении министров по вопросам, перечисленным в «соглашении о поддержке», аналогичном датской модели, где аналогичную роль играла Датская народная партия. Участие партии Вилдерса в этих переговорах вызвало ожесточенные дискуссии в политических кругах.

Sebastiaan ter Burg Вилдерс (слева) во время заключительных дебатов на выборах 2006 года

На выборах в Европарламент в мае 2014 Партия свободы получила 17,0% голосов и четыре места, что является небольшим преимуществом по сравнению с прошлыми выборами.

В преддверии и после этих европейских выборов Вилдерс сотрудничал с Марин Ле Пен из Национального фронта Франции, пытаясь сформировать новую парламентскую группу на европейском уровне. Впервые они объявили о своем сотрудничестве во время совместной пресс-конференции в ноябре 2013 года, на которой Вилдерс заявил, что «сегодня начинается освобождение от европейской элиты, монстра в Брюсселе».

Вилдерс посетил партию шведских демократов и поговорил с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, чтобы помочь создать альянс, хотя и отверг возможность сотрудничества с венгерской партией «Йоббик» и немецкими национал-демократами, поскольку хотел исключить «правоэкстремистские и расистские» партии.

Через три дня после завершения выборов Ле Пен и Вилдерс провели еще одну пресс-конференцию, на этот раз с Маттео Сальвини из итальянской Лиги Севера, Харальдом Вилимски из австрийской партии свободы и Герольфом Аннемансом из бельгийской партии Vlaams Belang «Фламандский интерес», которые пообещали, что парламентская группа будет сформирована.

Однако в конечном итоге эта попытка провалилась, поскольку смогла объединить партии только из шести стран-членов ЕС, что на одну меньше, чем требуется по парламентским правилам. Отчасти это произошло из-за отказа включить в список греческую «Золотую зарю» или польский Конгресс новых правых, а отчасти из-за того, что Датская народная партия и «Истинные финны» отказались присоединиться.

В преддверии всеобщих выборов в Нидерландах ноября 2023 года, миграция была главной темой обсуждения. В ходе предвыборной кампании респектабельная «Народная партия за свободу и демократию» рассматривала возможность формирования коалиции с правопопулистской Партией свободы.

В результате Партия свободы Вилдерса, которую многие ранее считали радикальной правой силой, позиционировалась теперь как центристская группа, разве что — с чёткой линии в отношении миграции. За неделю до выборов Вилдерс занял более умеренную позицию и выразил готовность пойти на компромисс по некоторым наиболее спорным моментам. Результаты выборов стали шоком для всей либеральной общественности Европы, поскольку соратники Вилдерса стали крупнейшей партией в парламенте.

Wouter Engler Герт Вилдерс, лидер Голландской партии свободы. 2014

Ранее Герт Вилдерс выступал с резкими евроскептическими заявлениями, но в ходе предвыборной кампании смягчил свой тон, стремясь провести свою партию в правительство. Ему так или иначе придется работать с проевропейскими партиями, чтобы сформировать коалицию в правительстве.

Придерживается жесткой миграционной политики, ориентированной в первую очередь на голландцев, благодаря чему PVV получила самую большую поддержку за 17 лет своего существования. «Теперь этого достаточно. Нидерланды больше не могут этого выносить. Мы должны в первую очередь думать о наших собственных людях. Границы закрыты. Ноль просителей убежища», — заявил Вилдерс в ходе телевизионных дебатов накануне выборов.

Исходя из соображений национального интереса, Вилдерс еще в 2016 году заявлял «Известиям», что «восстановление связей с Россией — приоритетное направление для традиционно торговой страны, какой всегда были Нидерланды». Многие века обе страны «несмотря на существовавшие конфликты, находили только пользу от взаимного сотрудничества», заявлял политик, уверенный, что «сегодня снятие антироссийских санкций — необходимое условие нашего благополучного будущего».

В 2018, в интервью RT политик говорил:

«Владимир Путин — лидер, что бы вы о нем ни думали. Я критикую многое из его политики. Но я аплодирую ему, как и мистеру Трампу, за то, что они являются лидерами, которые отстаивают интересы российского и американского народов. Нам не хватает такого лидерства в Европе».

С началом СВО тональность высказываний Вилдерса изменилась. Так, уже 24 февраля 2022 года он написал в соцсети, что российской спецоперации «нет оправдания». Правда, в этом же посте политик заметил, что Запад совершил огромную ошибку, когда не исключил включения Украины в НАТО. Вилдерс «дистанцировался от Кремля», отмечала лондонская The Guardian. Но и симпатизантом киевского режима голландский политик не стал.

Вилдерс также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, страна нуждается в оружии, чтобы иметь возможность защитить себя. Однако ни одна из партий, с которыми он потенциально мог бы сформировать правительство, не разделяет этих идей. Его предложение — объявить нейтралитет Нидерландов в украинском конфликте не нашло понимания у парламентариев.

pvv. nl Герт Вилдерс

Но, как уже говорилось выше, было бы большим преувеличением видеть в «голландском Трампе» нашего потенциального союзника. Прежде всего, исходя из того, что коренные народы России, исповедующие ислам, составляют большинство в семи российских республиках, и не менее 10% граждан России — мусульмане. А Вилдерс зарекомендовал себя прежде всего как исламофоб.

Политик публично назвал ислам — «фашистской идеологией» и «отсталой религией», оскорбительно высказался о пророке Мухаммеде, а также выражал желание запретить в Нидерландах мечети и Коран.

В 2009 году британское правительство отказало ему в посещении страны, заявив, что он представляет угрозу «гармонии в обществе и, следовательно, общественной безопасности». Вилдерс был приглашен в Великобританию одним из членов Палаты лордов, для показа своего 15-минутного фильма о Коране «Фитна». Фильм вызвал бурные протесты во всем мусульманском мире всего через четыре года после того, как Тео ван Гог был убит исламистом.

Вилдерс был осужден за дискриминацию марокканцев после того, как в 2014 году во время предвыборного митинга скандировал лозунги, спрашивая собравшихся, хотят ли они, чтобы марокканцев было больше или меньше. После того, как болельщики скандировали «Меньше!», он ответил: «Мы собираемся позаботиться об этом». В 2021 году, когда Верховный суд оставил в силе его обвинительный приговор, Вилдерс заявил, что он стал жертвой «охоты на ведьм» и нарушения правовой системы.

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