Амстердам, 4 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Власти Нидерландов должны прекратить военную поддержку Украины, так как у страны слишком мало вооружения. Об этом сообщил лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в интервью канадскому порталу Rebel News.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«В этом конфликте я на стороне Украины. Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало. Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», — сказал политик.

Как передавало ИА Регнум, ранее на досрочных выборах в парламент Нидерландов победила крайне правая антииммигрантская Партия свободы (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия на Украину.

Лидер партии Герт Вилдерс наиболее остро критикует миграционную и мультикультурную политику Евросоюза и выступает за выход Нидерландов из ЕС. Он также был одним их тех, кто отказался прийти в парламент королевства, когда там в марте выступал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники. По мнению президента, в данной технике нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели. Радев вернул соглашение на новое рассмотрение в парламент.