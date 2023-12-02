Будапешт, 2 декабря, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не допустят, чтобы Украина стала частью Европейского союза. Об этом сообщило британское издание Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Виктор Орбан. — Прим. ред.) сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября», — говорится в материале.

Отмечается, что Вилдерс, как и Орбан, выступает не только против членства Украины в Европейском союзе, но и против расширения объединения в целом. По мнению Economist, на запланированном на середину декабря саммите по вступлению Украины в ЕС оба политика намерены воспрепятствовать достижению целей встречи.

Как передавало ИА Регнум, на саммите лидеров Европейского союза, который пройдёт 14–15 декабря, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в объединении. По мнению Виктора Орбана, переговоры о вступлении Украины в сообщество могут серьёзно осложниться, так как страна находится в состоянии вооружённого конфликта. Кроме того, венгерский политик подчеркнул, что неизвестным остаётся и то, какая территория будет у Украины после завершения конфликта, поскольку спецоперация России всё ещё продолжается.