Лондон, 2 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс могут помешать желанию Украины войти в Европейский союз. Об этом 30 ноября сообщило британское издание The Economist.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Орбан. — Прим. ред.) сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября», — говорится в публикации.

По данным издания, на саммите ЕС 14–15 декабря Украина должна была получить денежную помощь и перспективу вступления в сообщество, однако из-за двух названных политиков эти перспективы стали «шаткими».

Орбан в течение многих месяцев выступает против направления крупных средств на помощь Киеву, а Вилдерс выступает не только против вхождения Украины в ЕС, но и против расширения сообщества в принципе, отмечают авторы материала. Они также высказали мнение о том, что на грядущем саммите ЕС Вилдерс и Орбан намерены помешать принять какие-либо решения относительно европейских перспектив Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Орбан заявил, что Брюссель ошибся, приняв решение начать переговоры о вхождении в Евросоюз с Украиной, потому что она совершенно не готова к этому. По его мнению, в этом случае сообществу грозит развал.

Издание EUobserver 17 ноября написало, что не все страны — члены Евросоюза намерены обсуждать вступление Украины в сообщество. По словам одного из европейских дипломатов, против этого выступают Австрия и Франция, а Германия ведёт «циничную» игру, чтобы под видом расширения ЕС внести изменения в нормы организации.