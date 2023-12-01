Амстердам, 1 декабря, 2023, 15:00 — ИА Регнум. На досрочных выборах в парламент Нидерландов победила крайне правая антииммигрантская Партия свободы (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия на Украину. Окончательные данные итогов голосования 1 декабря объявил председатель Избирательного совета королевства Вим Кюйкен.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего в выборах участвовали 26 партий, из которых 19 прошли в парламент хотя бы с одним мандатом. PVV получила 37 мест в парламенте из 150. На втором месте «Зелёные левые», получившие 25 мест, третье место у пока правящей Народной партии, которая получает 24 депутатских мандата.

Кюйкен отметил, что голосование в целом было спокойным, его признали демократичным и транспарентным. Из 13,5 млн избирателей в голосовании приняли участие 10,4 млн, или 77,7%.

Партиям теперь нужно вести переговоры для формирования правящей коалиции. Лидер PVV Герт Вилдерс ранее заявил, что не будет заключать соглашений с левыми силами.

Вилдерс наиболее остро критикует миграционную и мультикультурную политику Евросоюза и выступает за выход Нидерландов из ЕС. Он также был одним их тех, кто отказался прийти в парламент королевства, когда там в марте выступал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в Словакии опубликовали результаты парламентских выборов, на которых победила пророссийская партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»). Президент республики Зузана Чапутова 5 октябрязаблокировала предоставление очередного пакета военной помощи Украине.