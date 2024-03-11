Министерство обороны России опубликовало потенциальный план нападения НАТО на нашу страну. Это может быть воздушно-наземная или воздушно-морская операция. План подробно раскрыт в журнале «Военная мысль», издаваемом оборонным ведомством.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отмечают специалисты Минобороны, недружественные страны создают воинские формирования нового типа, подходящие для нанесения быстрых ударов.

ИА Регнум обратилось к военным экспертам с вопросом: готовы ли Вооруженные силы России отразить потенциальные атаки такого рода?

«Все начнётся с быстрого удара»

В статье «Обоснование проблемы создания группировки авиации на стратегическом (операционном) направлении» за авторством полковников Е. А. Линника и В. И. Стучинского говорится, что сегодня специалисты блока НАТО рассматривают возможность создавать воинские единицы нового типа — объединённые оперативные формирования (ООФ).

Предполагается, что такие группировки войск будут межвидовыми, компактными, высокомобильными и многосферными.

По замыслу Запада, ООФ будут способны «в короткие сроки осуществить комплексное поражение противника, его административно-политической и военно-промышленной инфраструктур во всех сферах боевого воздействия: наземной, морской, воздушной, космической и информационной».

Излишне говорить, кого НАТО назначает на роль этого самого противника.

Линник и Стучинский отмечают, что наиболее вероятны воздушно-наземные и воздушно-морские операции. Начаться они могут с быстрого глобального удара и одновременно с нескольких массированных ракетно-авиационных атак.

Дальше — больше: скорее всего, до начала активной фазы военных действий ООФ противника «будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки и проецирования силы», пишут авторы статьи.

Неслучайно чешский политолог Петр Друлак в начале марта высказал мнение, что Североатлантический альянс может готовить провокацию в отношении России, чтобы начать против нас войну.

«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьёз готовится и планирует войну с Россией. Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом», — сообщил Друлак.

Формула войны

Потенциальная атака НАТО на Россию может включать воздушную-наземную, воздушно-космическую и воздушно-морскую операции — в рамках концепции «глобального удара». Об этом ИА Регнум рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В случае реализации сценария, считает эксперт, примерно за месяц до начала боевых действий на нашей территории активизируются диверсанты. Затем полетят разведывательные самолёты. А после Запад попытается нанести обезоруживающий удар, чтобы прорвать российскую ПВО.

«За ними будут идти разведывательно-ударные комплексы, ракеты, самолёты, которые будут подавлять стационарные и мобильные комплексы ПВО. За ними последуют два-три эшелона ударных самолётов, потом последующий эшелон доразведки — и опять уничтожение ПВО. Эта операция может длиться от нескольких суток до двух-трёх месяцев», — отмечает Матвийчук.

Наземная же фаза операции может начаться, когда Запад решит, что подавлены все системы управления государством и оружием, все критические инфраструктурные элементы: производство, логистика, транспорт.

На земле Западу в первую очередь интересны два направления. На северном направлении Россию, вероятно, попытаются отсечь от Арктики и Балтийского моря. На южном — возможна высадка воздушного десанта и последующих наземных эшелонов в направлении Румынии и удар на Одессу с выходом на причерноморское направление, а также военные действия на территории Западной Украины.

«Отдельно будет рассматриваться вопрос об отторжении особого Калининградского района», — добавляет Матвийчук.

В свою очередь Россия будет вести боевые действия в рамках оборонительной операции, говорит собеседник ИА Регнум.

«С момента массового взлёта ракет и авиации последует идентичный ответ, который будет заключаться в нанесении удара по пусковым установкам противников, аэродромам, государственным пунктам управления и объектам военно-промышленного комплекса. При необходимости мы перейдём к применению ядерного оружия», — отметил эксперт.

НАТО готовится

Разумеется, описанный выше сценарий — лишь один из вариантов развития событий. В то же время мысли о войне НАТО с Россией на Западе озвучивают не только политолог и публичные спикеры, но и официальные лица государств альянса.

«Откровенно говоря, если Украина падёт, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — заявил в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин.

Примерно в это же время французский президент Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки европейских войск на Украину. Да, позднее Макрон фактически отказался от своих слов, заявив о нежелании «вступать в логику эскалации», однако Североатлантический блок продолжает нагнетать обстановку.

За примерами далеко ходить не нужно: с января по май 2024 года вблизи российских границ НАТО проводит самые масштабные — более 90 тысяч человек — с момента завершения холодной войны учения Steadfast Defender — 2024.

В самом альянсе заявляют, что это «многодоменные учения, включающие наземные, воздушные, морские, кибер− и космические операции».

В НАТО в целом не скрывают, что речь идёт о возможном конфликте с Россией, к которому военный блок уже готовится.

Ответ на угрозы

В публикации журнала «Военная мысль» указано, что боевой и численный состав ООФ противника мирного времени может составлять до 50–70% от состава войск, который будет действовать во время конфликта.

В то же время перед ВС РФ стоит непростая задача сдерживания агрессии и обеспечения безопасности страны.

«Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз Российской Федерации в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы», — говорится в материале экспертов российского Министерства обороны.

Авторы приходят к выводу: из-за угрозы создания ООФ российским Вооруженным силам нужно адаптировать к этому Воздушно-космические силы (ВКС).

В частности, оснащать ВКС России модернизированными самолётами и БПЛА, внедрять перспективные автоматизированные системы управления (АСУ) и совершенствовать разведывательное обеспечение.

Помимо этого, пишут Линник и Стучинский, необходим новый подход к организации боевого применения авиации — как в мирное, так и в военное время, «чтобы соответствовать существующим и перспективным формам применения и способам действий средств воздушно-космического нападения противника».

«Наша страна […] будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О продолжении усиления и совершенствовании состава и структуры ВС РФ «соразмерно возникающим угрозам военной безопасности» в начале марта говорил и министр обороны России Сергей Шойгу.

Мечты о несбыточном

США пытаются реализовать концепцию «глобального удара» уже около 40 лет, рассказал в комментарии ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Однако идея, что силы Запада способны нанести молниеносный удар по России такой силы, что Москва лишится возможности адекватно ответить, не выдерживает критики.

«Американцы идут по накатанной схеме, где их ВМФ и ВВС представляют собой нечто непобедимое. Это давно не так.

Появилось новое вооружение: гиперзвуковое оружие, БПЛА. Таким образом, их концепция «успеем ударить так, что нам не ответят» — это уже фантастика», — уверен Костикин.

С ним согласен военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, координаты стационарных пусковых шахт ядерных ракет на суше могут быть известны разведслужбам США, но у России также есть морские (в том числе подводные) и воздушные носители ядерных боеголовок.

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков убеждён, что Россия может эффективно ответить и без применения ядерного оружия.

«Мы имеем превосходство в средствах противовоздушной обороны, в средствах поражения воздушного противника — у нас более дальнобойные ракеты. Кроме того, у нас есть более эффективные средства радиоэлектронной борьбы», — заявил Сивков ИА Регнум.