Москва, 5 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Ядерный щит России готов к отражению любых атак западного блока во главе с США. Для поддержания полноценной обороноспособности достаточно возобновить испытания, заявил ИА Регнум военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя возможный сценарий военных действий Запада против России, который озвучил журнал Минобороны «Военная мысль».

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

Все боевые действия, которые когда-либо разворачивал блок НАТО, начинались с ракетно-бомбовых ударов, напомнил эксперт.

«Так было в Югославии, в Ливии, в Сирии, так было в Афганистане и так далее, — перечислил он. — Ничего нового они не изобрели, кроме концепции быстрого глобального удара, о котором они уже много раз писали и говорили».

И именно этот аспект является ключевым в любом сценарии нападения НАТО на Россию. Ведь теоретически он грозит потерей отечественного ядерного щита — основного аргумента в глобальном сдерживании агрессии Запада.

Основная суть концепции быстрого глобального удара сводится к тому, что США якобы способны нанести мгновенный ракетно-ядерный удар по России таких масштабов, что та лишится возможности дать ощутимый ответ.

Сама концепция появилась не сейчас, уточнил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Американские стратеги сформулировали её задолго до обострения двусторонних противоречий с Россией — в конце 90-х. И появление сейчас в официальном печатном органе российского Минобороны статьи, в которой уделено особое внимание этой концепции, не вызвано каким-либо конкретным информационным поводом.

При этом надежды стратегов Пентагона на быстрый глобальный удар, по мнению Литовкина, напрасны. Ответный удар со стороны России гарантирован, и он будет страшным для Соединённых Штатов, заверил эксперт. А любые надежды в Вашингтоне на то, что Пентагону удастся единовременным ударом лишить российский вооружённые силы возможности ответить, просто наивны.

Ядерные силы России — это далеко не только стационарные пусковые шахты на суше, координаты которых могут быть известны разведслужбам США. Это ядерная триада, существенную долю которой составляют морские (в том числе подводные) и воздушные носители. Их вполне достаточно для гарантированного массированного ответного удара, который поставит под вопрос само дальнейшее существование Соединённых Штатов.

Более того, в войсках есть и тактическое ядерное оружие, отметил Литовкин.

«Это и наземный оперативно-тактический комплекс «Искандер», в том числе — в самом западном регионе России, в Калининградской области, — уточнил он. — И подводные лодки, вооружённые торпедами с ядерными боеголовками».

А для демонстрации решимости Москвы вполне достаточно возобновить ядерные испытания, отметил собеседник ИА Регнум. Один из наиболее приемлемых районов для этой цели — полигон на Новой Земле.

Нападение НАТО на Россию может начаться с быстрого глобального удара, сопровождаемого ракетно-авиационными атаками, а затем — получить развитие в виде воздушно-наземной или воздушно-морской операции. Такой возможный сценарий военных действий Запада против России озвучил издаваемый министерством обороны журнал «Военная мысль».

Основная роль в этом сценарии отводится именно воздушным и воздушно-космическим наступательным операциям. Ключевое действие — это быстрый глобальный удар.

Эти и прочие изложенные в статье факторы расширяют систему военных угроз России, констатировали авторы. И они означают обновление требований к обеспечению безопасности страны.