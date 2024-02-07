Москва, 7 февраля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Военные учения Североатлантического альянса Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа со стороны России. Об этом 7 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Staff Sgt. Oscar Gollaz/Global Look Press

«Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряжённости в Евроарктическом регионе», ― подчеркнула дипломат.

Она добавила, что такие действия наносят ущерб безопасности самой Норвегии, которая фактически добровольно отказывается от собственных независимости и суверенитета.

Наращивание военного потенциала НАТО у российских границ Москва без ответа не оставит, заверила представитель внешнеполитического ведомства.

«Наша страна <…> будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности», ― сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, учения Nordic Response пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в манёврах примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Эти учения будут частью учений Североатлантического альянса Steadfast Defender ― 2024.

Они стартовали 31 января и продлятся до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

Манёвры планируется проводить на территориях от Румынии до Норвегии. Как уточнил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, в них задействуют 90 тыс. военных из стран, входящих в альянс. При этом Британия собралась отправить для участия в Steadfast Defender — 2024 более 20 тыс. своих военнослужащих. В учениях также будет участвовать Швеция, которая подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года.

В ходе манёвров военные отработают приведение войск в боевую готовность, подготовку и оперативную переброску подразделений. Это будут самые масштабные учения альянса после завершения Холодной войны.

Захарова заявила, что в Москве не питают иллюзий по поводу того, против кого именно нацелены эти учения. По её словам, такие действия со стороны НАТО являются откровенной провокацией и несут угрозу для Европы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия воспринимает начало крупнейших со времён Холодной войны учений НАТО как угрозу своей безопасности.