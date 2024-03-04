Прага, 4 марта, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Руководство Франции не рассматривает вопрос об отправке в ближайшее время военнослужащих на Украину, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью, опубликованном 4 марта чешской газетой Pravo.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал международную реакцию на его слова о том, что в ходе парижской конференции её участники обсуждали возможность отправки военных на Украину. Это заявление не означало, что в Париже рассматривают возможность отправки войск на помощь ВСУ, отметил глава республики.

«Кроме того, я всегда чётко понимал наши рамки: мы не воюем против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации», — добавил Макрон.

Президент сообщил, что участники парижской конференции договорились помогать киевскому режиму в вопросах киберзащиты, совместного производства военной техники на украинской территории и по ряду других вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 27 февраля заявил, что европейские лидеры в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. Он добавил, что на конференции не смогли договориться по этому вопросу, но не исключил, что в будущем войска стран Европы войдут на украинскую территорию.

2 марта в Париже прошла акция протеста, участники которой потребовали не отправлять на Украину французских солдат и вооружение. Они потребовали, чтобы Макрон ушёл в отставку.

Спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня 3 марта заявил, что страны НАТО не готовы к тому, чтобы отправлять свои войска на украинскую территорию. Он отметил, что этот вопрос сложней, чем многим кажется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, заявил, что в случае отправки военнослужащих странами НАТО на Украину будет неизбежен конфликт России и альянса. Он призвал страны Запада задуматься, соответствует ли это их интересам.