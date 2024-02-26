Париж, 27 февраля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил журналистам после конференции по поддержке Украины в Париже, что руководители стран Евросоюза обсудили тему возможной отправки своих военных на Украину, но общего мнения пока нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По словам Макрона, участники конференции много говорили в свободной форме об отправке войс на Украину. При этом французский лидер подчеркнул, что Россия не должна выйти из конфликта победителем.

«Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем всё возможное, чтобы Россия не выиграла эту войну», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, страны — члены НАТО не пришли к единому мнению по поводу возможности отправить своих военных на Украину, заявил 26 февраля журналистам по окончании конференции по поддержке Киева в Париже президент Польши Анджей Дуда.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что главы ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом.

Ряд стран НАТО решили устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

РФ не раз предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против России на Украине, напомнил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.