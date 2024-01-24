Вашингтон, 24 января, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Североатлантический альянс начал свои военные учения Steadfast Defender — 2024 («Стойкий защитник — 2024»), которые станут крупнейшими за десятилетие, сообщил в социальной сети X (бывший Twitter) официальный представитель НАТО Дилан Уайт.

Он отметил, что это событие ознаменовал выход в плавание американского военного корабля Gunston Hall. Учения должны продлиться несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января главком объединённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи анонсировал проведение альянсом учений Steadfast Defender — 2024. В учениях примут участие 90 тысяч военнослужащих из стран Североатлантического альянса.

При этом Британия собралась отправить для участия в Steadfast Defender — 2024 более 20 тыс. своих военнослужащих. В учениях также будет участвовать Швеция, которая подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года.

Испанская газета ABC написала, что НАТО планирует провести манёвры, имитирующие начало третьей мировой войны. 21 января заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что подобные учения увеличивают риски военных инцидентов.

Вместе с тем он отметил, что Россию нельзя запугать такого рода провокационными шагами. Обозреватель британского портала UnHerd Филип Пилкингтон выразил мнение, что решение НАТО провести масштабные учения связаны с опасениями альянса потерять актуальность и силу на фоне поражения Украины.