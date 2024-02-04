В Луганской Народной Республике сегодня объявлен день траура по жертвам обстрела хлебопекарни в Лисичанске, городе-спутнике Северодонецка.

Администрация Лисичанска/ТАСС

По последним данным, из-за удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 28 мирных жителей, в том числе, девять женщин и ребенок, десять человек получили ранения.

Ждали, когда соберутся люди

О ракетном ударе ВСУ по мирным жителям накануне, 3 февраля, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Он сообщил, что украинские военные днем в субботу обстреляли хлебопекарню, в которой по выходным организуют выпечку хлеба для населения.

«Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики», — отметил Пасечник.

Как уточнил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, здание пекарни совмещено с кафе, где жители Лисичанска собрались семьями на отдых.

«Выходной день — суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», — рассказывает Говтвин.

Таким образом, удар по пекарне в Лисичанске был нанесен в момент большого скопления мирных жителей, в том числе, пожилых людей и семей с детьми. Именно когда в здании находились десятки мирных жителей города, ВСУ был отдан приказ атаковать строение, отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгузаявил, что ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления. Он объяснил, что теракты киевского режима против мирных граждан нужны для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов. Едва ли чем-то иным можно объяснить террористическую атаку киевских боевиков на пекарню в Лисичанске, рядом с которой нет военных объектов.

Несколько человек, находившихся в строении, погибли на месте, часть людей, пришедших в хлебопекарню, оказались завалены обрушившимися конструкциями здания. «Привезли продукты, начали разгружать. Ничего не понял. Секунды… Слышу — крики. Меня ударило что-то в спину и придавило плитой», — так описывает ситуацию в момент удара выживший свидетель трагедии.

Разборs завалов с помощью спецтехники велись всю ночь и продолжились сегодня. Спасатели работали с особой осторожностью, чтобы сохранить жизни людей, оказавшихся под обломками — ранее сообщалось, что там могут находится до 40 жителей города.

Пострадавшим, получившим легкие ранения, была оказана амбулаторная медицинская помощь, получивших тяжелые ранения транспортировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ), четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Раненым также была оказана психологическая помощь.

Как сообщала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, минздрав республики находится на постоянной связи с министерством здравоохранения Российской Федерации и федеральным Центром медицины катастроф.

«При стабилизации состояния готовы переводить наших пациентов на лечение в федеральные клиники РФ, министр здравоохранения (Михаил Мурашко — прим. ред.) держит на личном контроле ситуацию», — говорит Пащенко.

Республиканские и городские власти работают на месте трагедии и предпринимают все необходимые меры. «Держу ситуацию под личным контролем. На месте работают сотрудники администрации Лисичанска. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь», — сообщает Леонид Пасечник.

Охота на мирных граждан

Удар по пекарне в Лисичанске стал еще одним преступлением украинской армии, регулярно терроризирующей мирное население прифронтовых регионов. Только за последнее время было зафиксировано несколько таких атак ВСУ.

30 декабря под обстрелом оказался центр Белгорода, когда украинская армия била по гражданским объектам города: новогодней елке, катку, учебным заведениям. 21 января Вооружённые силы Украины обстреляли Кировский район Донецка, основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. Эти теракты ВСУ повлекли многочисленные жертвы среди граждан.

Во всех случаях украинский режим активно применял оружие от своих западных союзников, чтобы уничтожить как можно больше мирных граждан. Обстрел Лисичанска не стал исключением: как сообщили представители Следственного комитета РФ, ВСУ могли нанести удар по пекарне с применением западного оружия.

«Обстрел со стороны производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. […] Военные следователи СК зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения», — отмечают в ведомстве.

Страны НАТО фактически используют конфликт на Украине как испытательный полигон для своих вооружений, в том числе и реактивных ракетных систем M142 HIMARS, чем пользуются киевские террористы, с особым удовольствием атакующие гражданское население и инфраструктуру. В случае с Лисичанском, расположенном недалеко от линии фронта, дальность стрельбы системы HIMARS даже не в самом «продвинутом» варианте позволяет ВСУ наносить удары по мирным районам — от города до линии фронта порядка 15 километров.

При этом тот факт, что «Хаймарс» является высокоточным оружием, не оставляет сомнений, что киевские исполнители целились в гражданский объект целенаправленно ради максимально большого числа жертв среди россиян. Единственным выходом здесь может быть отодвигание противника от российских населённых пунктов, необходимость чего ранее подтверждал президент страны Владимир Путин.

Иначе обстрелы со стороны киевского режима, несомненно, будут продолжаться. В нынешней извращенной логике Украина готова целенаправленно убивать мирных жителей ради «поднятия духа» и рапортов о «победах». Тактика запугивания населения на фоне отсутствия успехов на фронте уже давно стала для нее привычной.

Что касается западных союзников Киева, то их вопрос совершения киевским режимом военных преступлений совершенно не волнует.

«Новый теракт — «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», — говорит Мария Захарова. Она отмечает, что граждане европейских стран должны знать, что на их налоги закупаются смертоносные системы вооружений и поставляются киевскому режиму, который использует западное оружие для убийства женщин, детей и стариков.

2 февраля на встрече с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Ранее лидер страны отмечал, что Россия никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан. Не забудут о терроре со стороны Киева и в Луганске.

«Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!», — пообещал глава ЛНР Леонид Пасечник.