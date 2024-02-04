Луганск, 4 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Гибель 28 мирных жителей в результате обстрела ВСУ города Лисичанска в ЛНР подтвердила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Об этом сообщает 4 февраля Луганский информационный центр.

Администрация Лисичанска/ТАСС

По последним данным, погибли 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок, сообщила Пащенко. Десять пострадавших, отметила она, были госпитализированы. Шестерых ночью перевели в республиканскую клиническую больницу.

«При стабилизации состояния готовы переводить наших пациентов на лечение в федеральные клиники РФ, министр здравоохранения [России Михаил Мурашко] держит на личном контроле ситуацию», — сказала Пащенко, посетившая раненых в больнице.

Министр уточнила, что четверо раненых — три женщины и мужчина — находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Состояние ещё двух пациентов тяжёлое. Всем провели операции.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля под обстрелом ВСУ оказались расположенные рядом пекарня и кафе в Лисичанске. Из-за выходного дня там было многолюдно. После удара, предположительно, ракетами системы залпового огня HIMARS, под завалами оказались десятки людей.

Пострадавших пытались вызволить с помощью спецтехники. Работы по поиску людей продолжались всю ночь. Власти ЛНР объявили 4 февраля днём траура по погибшим.

В военной комендатуре Лисичанска заявили, что ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам. Никаких военных объектов вблизи пекарни нет.