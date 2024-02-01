Москва, 1 февраля, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Демилитаризованная зона на Украине требует смещения от российских границ для обеспечения безопасности, заявил кандидат в президенты Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и Украины

«Эта демилитаризованная линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — уточнил Путин.

Таким образом российский политик ответил на вопрос о территориальном нахождении демилитаризованной зоны, которая позволит обеспечить безопасность россиян вблизи границы с Украиной.

Российские военные подразделения, добавил Путин, как раз занимаются смещением противника от жизненно важных российских населённых пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что создать санитарную зону на границе с Украиной будет непросто, так как она должна занимать солидную территорию вдоль рубежей Брянской, Курской и Белгородской областей и простираться на тысячи квадратных километров. Другими словами, противника надо отодвигать на границы Галиции, но и это не снимет террористической угрозы и не ликвидирует атаки беспилотниками российских объектов. Военный эксперт убеждён: пока любая территория находится под контролем киевского режима, БПЛА будут летать и наносить удары. Вне зависимости от того, где будет располагаться столица этого режима, добавил Онуфриенко.

В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с военкорами допустил создание на Украине санитарной зоны во избежание обстрелов территории РФ. При этом вводить военное положение в России необходимости нет, сказал Путин.