Луганск, 3 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Два человека погибли и шестеро были госпитализированы после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске (ЛНР), сообщили в военной комендатуре.

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«Двое погибших, шесть (пострадавших — Прим. ред.) в больнице», — сказал журналистам представитель комендатуры.

Под завалами могут находиться до 40 человек, сообщали в комендатуре ранее. В выходные в этой пекарне всегда многолюдно, добавил представитель службы.

В комендатуре также заявили, что ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам. Вблизи пекарни нет никаких военных объектов, отметили в службе.

Ранее 3 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких обстрелах населённых пунктов региона со стороны ВСУ. В частности, было обстреляно село Дроновка в Грайворонском районе, а также посёлок Задорожный в Краснояружском районе, там были повреждены два частных дома и линия электропередачи.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он это сделал, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами. Президент отметил, что это и есть неонацизм.

Министр обороны Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что ради достижения корыстных целей киевский режим готов идти на любые преступления. Теракты против мирных граждан нужны Киеву для демонстрации западным кураторам хоть каких-то «успехов», отметил министр.