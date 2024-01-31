Москва, 31 января, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Россия никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан. Об этом 31 января заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Вы посмотрите, что там в СМИ в Западе. Ничего. Так только щёлк, и всё. И всё сразу забывает. Всё сразу уходит из информационного поля, всё очищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают», — сказал Путин.

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