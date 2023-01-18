Американский телеканал CNN опубликовал материал о том, как армия США использует конфликт на Украине как испытательный полигон для своих вооружений. Условия военных действий против реального противника вскрыли ряд слабых сторон американской военной техники, а также систем ПВО, боеприпасов и беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Правительство США направляет на Украину всё новые образцы вооружений, активно привлекая к этому и своих союзников по НАТО. Как сообщают журналисты CNN, военные действия позволили Пентагону получить информацию о ряде вооружений и современных методах ведения войны.

Как отметил в интервью изданию осведомлённый источник в Пентагоне: «Украина — идеальный военный полигон во всех смыслах, потому что ни один из поставленных туда типов вооружений никогда не использовался в войнах между двумя промышленно развитыми странами. Это боевые испытания в реальном мире».

Какие выводы, скорее всего, сделают американцы?

С начала военного конфликта США передали в распоряжение Украины 142 гаубицы M777 и 930 тысяч артиллерийских снарядов к ним, включая 4000 управляемых снарядов Excalibur. Также ВСУ получили 200 бронетранспортёров (БТР) M113 b 250 БТР M1117, 1000 бронеавтомобилей Humvee, 440 бронеавтомобилей MaxxPro и много другой военной техники.

Особо ценной является информация о применении в ходе военных действий реактивных ракетных систем M142 HIMARS. Ранее они применялись только в Ираке и Афганистане — странах, которые не располагают современными системами ПВО. В силу этих обстоятельств до начала конфликта на Украине Пентагон не имел информации о том, как HIMARS покажет себя в ходе конфликта с «серьёзным» противником.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

На Украину эти системы были поставлены в количестве 38 единиц и с первых же дней были направлены на фронт. В ходе конфликта использовались для нанесения ударов по командным пунктам, штабам и складам снабжения, показав себя с лучшей стороны.

«То, что мы узнали о HIMARS, стало настоящим откровением», — заявил представитель Пентагона в интервью CNN, добавив, что «военная наука будет изучать этот опыт в течение многих лет».

Однако, как отметил в интервью ИА REGNUM военный эксперт и автор ряда публикаций по теме ВПК Максим Тумбарцев, с американской оценкой эффективности систем HIMARS можно поспорить.

«Среди минусов этих систем можно отметить потребность в постоянном техобслуживании при постоянном использовании. Но при этом они, конечно, отличаются высокой точностью», — отметил эксперт.

В числе преимуществ HIMARS эксперт назвал широкую номенклатуру боеприпасов, в особенности семейства управляемых реактивных снарядов GMLRS.

«Можно отметить снаряды двух типов: с фугасной боевой частью и альтернативной (шрапнельной боевой частью). Первый тип боеприпасов используется для поражения инфраструктуры и отдельных объектов. Недавние трагические события в Макеевке — это как раз последствия применения этих реактивных управляемых снарядов. Боеприпасы с альтернативной боевой частью предназначены для поражения личного состава. Боевая часть включает 182 000 вольфрамовых шариков, которые рассеиваются в радиусе 120 метров. Думаю, что, когда CNN говорит об изучении опыта, они имеют в виду в первую очередь поражение коммуникаций, складов и тот эффект, который они оказывают на ход военных действий», — отметил Тумбарцев.

Ещё одним типом оружия, ценная информация о котором была получена в ходе конфликта на Украине, стали гаубицы М777. Эти системы вооружений активно применялись армией США в ряде военных конфликтов последних лет, в частности — в Сирии и Ираке. Однако, как и в случае с HIMARS, гаубицы использовались в ограниченном количестве, преимущественно — для поражения плохо оснащённых боевиков.

Поэтому только конфликт на Украине впервые показал их реальные недостатки. Из-за интенсивного использования стволы гаубиц теряют нарезы, что делает артиллерию менее точной и менее эффективной.

«Урок, который США могут извлечь из этого конфликта, заключается в том, что буксируемая артиллерия, такая как гаубичная система M777, может уйти в прошлое», — сообщил военный источник CNN.

defense.gov Загрузка американских гаубиц M777

«От частой стрельбы происходит неполное возвращение ствола в исходное положение, что в дальнейшем выводит из строя орудие. После 20–30 выстрелов клин затвора требует серьезного обслуживания. В условиях ведения боевых действий это требует возвращения орудия в тыл», — отметил Максим Тумбарцев.

Можно добавить, что эти орудия не очень мобильны, что делает их крайне уязвимыми для контрбатарейного огня и барражирующих боеприпасов. Этот вывод можно сделать на основе многочисленных видеоматериалов, на которых запечатлено поражение орудий барражирующими боеприпасами семейства «Ланцет». Именно они стали главным козырем российских войск в борьбе против американских орудий.

Не с лучшей стороны показали себя и другие изделия американской военной промышленности, переданные США в распоряжение украинской армии. Опрошенные офицеры Пентагона считают, что разрекламированные барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и ракеты, предназначенные для поражения радиолокационных систем, оказались «менее эффективными, чем ожидалось».

Как отмечают эксперты, ни Switchblade, ни противорадиолокационные ракеты (вероятнее всего, CNN говорит о AGM-88 HARM) никак не показали себя в боевых действиях.

Среди методов противодействия, применяемых российскими войсками для противостояния этим типам вооружений, называют установки радиоэлектронной борьбы, сбивающие боеприпасы с курса.

Во многом это стало возможным благодаря изучению российскими военными конфликтов последних лет, особенно — войны в Карабахе, где армия Азербайджана активно применяла барражирующие боеприпасы.

Проблемы же ракет AGM-88 HARM эксперты связывают с тем, что США не передали Украине военные самолёты, а попытки адаптировать американские ракеты к имеющимся у ВСУ самолётам советского производства, не удались.

SSGT. SCOTT STEW Ракета AGM-88 HARM

Не исключено, что применение этих ракет вызвано и иными проблемами.

«Эти ракеты показали буквально нулевую эффективность в противостоянии со средствами ПВО, для чего они, собственно, и предназначены, — отмечает Максим Тумбарцев. — Ракеты либо перехватываются в воздухе, либо поражают гражданские объекты. Система наведения срабатывает на другие источники излучения и уходит от цели».

Известны случаи неудачного применения ракет HARM, зафиксированные на территории ДНР, а также Херсонской и Белгородской областей.

В конце октября 2022 года одна такая ракета упала на улицах Херсона, не причинив никакого вреда. Другая поразила крышу ресторанного комплекса в Донецке 1 ноября, а ещё одна была найдена неразорвавшейся жителями Кировского района Донецка 3 декабря.

Во всех этих случаях ракеты или отклонялись от цели, или попросту её не достигали, зачастую даже не взрываясь. Примеров успешного применения HARM вспомнить не получится из-за их отсутствия.

Резюмируя, можно отметить, что конфликт на Украине показал ряд слабых сторон продукции американского ВПК. Однако, как отмечают американские журналисты, негативный опыт не менее ценен, чем положительный. Поэтому Украина со своей ролью «идеального полигона» успешно справилась.