Москва, 2 февраля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Теракты киевского режима против мирных граждан нужны для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов. Об этом 2 февраля заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

Ashley Chan/Global Look Press

Он отметил, что киевский режим готов пойти на любые преступления ради достижения целей.

«Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолёт с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий», — сказал Шойгу.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

1 февраля в Следственном комитете заявили, что, судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76 в Белгородской области, ВСУ использовали для удара зенитную управляемую ракету MIM-104А комплекса Patriot. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан.

23 января Госдума приняла обращение к ООН об атаках украинских формирований по мирным гражданам на российских территориях. В документе говорится, что депутаты выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, который использует террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных российских территорий.