В 2023 году экономика стран Балтии и Скандинавии столкнулась с серьёзными трудностями. В основном они возникли из-за конфликта на Украине и санкций ЕС против России, обусловивших рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате в 2024 году этим государствам предрекают дальнейшее экономическое «усыхание» и сокращение потребления. Многие предприятия продолжат увольнять сотрудников, останавливать работу и фиксировать спад производства.

Такова оказалась плата за активное участие Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Швеции в геополитических игрищах. Однако власти этих стран продолжают активно поддерживать санкции и призывают к ужесточению ограничений против РФ.

Финляндия: стачка за стачкой

На исходе 2023 года Финляндию сотрясла серия общенациональных стачек. Забастовки последних месяцев являются частью долговременной кампании «Весомая причина», направленной на защиту рабочих от предложенных правительством сокращений. До того мощная волна забастовок в самых разных отраслях охватила Финляндию и в первой половине 2023-го — а осенью они возобновились с новой силой.

Дело в том, что правое правительство Петтери Орпо наводит экономию госбюджета за счет урезаний социальных льгот. В частности, оно намерено изменить рабочее законодательство таким образом, чтобы облегчить процедуру увольнения работника, уменьшить выплаты по больничным, ограничить право на забастовки и т.д.

Профсоюзы отреагировали на это волной акций протеста: кратких забастовок, маршей протеста и пикетов. Затем 7 ноября состоялась общенациональная акция протеста, продлившаяся в течение суток. Поскольку кабмин от своих намерений не отказался, последовала стачка 14 декабря, в которой участвовало множество профсоюзов.

Однако премьер-министр уже дал понять, что протестующие своих целей не добьются и на курс правительства никак не повлияют. По его мнению, масштабы забастовки 14 декабря «чрезмерны».

В свою очередь министр экономического развития Вилле Рюдман обрушился с жесткой критикой на профсоюзное движение. По мнению Рюдмана, профсоюзы на самом деле не интересуются ни сохранением рабочих мест, ни конкурентоспособностью Финляндии, ни экономическим ростом, ни «интересами Отечества или работников». А это значит, что декабрьская забастовка — далеко не последняя.

Так, финский Индустриальный профсоюз объявил, что планирует в феврале 2024 года остановить работу некоторых предприятий тяжелой промышленности страны. Конкретно речь идет о двухдневной забастовке в промышленных зонах городов Коккола и Порвоо, где, в частности, находится нефтеперерабатывающий завод компании Neste.

«Мы бы не пошли на такие радикальные меры, если бы ситуация не была с точки зрения работников столь серьезной. Речь идет о системном изменении, которое направлено на постоянное ослабление положения трудящихся в финском обществе», — заявил председатель Индустриального профсоюза Рику Аалто. По его словам, февральская забастовка — лишь начало.

Однако властям есть и что предъявить в качестве достижения за 2023 год — Финляндия стала самодостаточной в производстве электроэнергии. Это означает, что страна производит достаточно электричества, чтобы покрыть свое годовое потребление.

В прошлые годы до четверти потребляемого финнами электричества импортировалось из соседних стран — в первую очередь из России. Достижение самодостаточности объясняется «бережливым потреблением», запуском в эксплуатацию АЭС «Олкилуото-3» и развитием ветроэнергетики.

Но какой ценой даётся эта «энергетическая независимость»? Цены на электричество в Суоми, привязанной к североевропейской энергетической бирже Nord Pool, постоянно колеблются.

Так, 5 января стоимость электроэнергии взлетела до нового рекорда — 2,35 евро за кВт/ч с учетом НДС. В связи с этим представитель местного оператора электросетей Fingrid Маарит Ууситало заявила: «Потребители должны максимально экономить электроэнергию. После десяти вечера цены немного опустятся, но и тогда будет недешево».

В Суоми это норма жизни — в определённые часы вытаскивать штепсель из розетки, чтобы не упасть в обморок от пришедших счетов. Но если простой потребитель может так поступать, то как быть крупным промышленным предприятиям?

Швеция: экономия и преступность

Шведский король Карл XVI в своем рождественском обращении помянул 2023 год недобрым словом: «Это был мрачный год во многих отношениях». Государство вступало в него в состоянии явного экономического упадка, из которого так и не выбралось. В 2023-м экономика Швеции сократилась на 0,5%, а рецессия продолжится, как ожидается, и в 2024 году, что даёт королевству худший прогноз среди всех стран Евросоюза.

Вместе с тем в Швеции сохраняется высокий уровень инфляции, всё еще растет стоимость электроэнергии, что отразилось и на покупательской способности населения, и на промышленном секторе.

На ослабление валюты также повлияли ипотечные кредиты, общая сумма которых дошла до 4 трлн крон. Причем отношение кредитов к реальным доходам населения стало слишком велико. Более 70% ипотек выдавалось с плавающей процентной ставкой. Соответственно, после их роста платежи стали для многих семей неподъемными. Более 80% шведов сегодня жалуются, что из-за резкого роста инфляции они вынуждены были изменить привычный для себя образ жизни.

Перспективы тоже не особо радуют. Swedbank прогнозирует, что рост потребления в 2024 году окажется «посредственным» и составит 0,2%. Ключевая процентная ставка начнет снижаться лишь к июню. Прогнозируется, что в 2024 и 2025 годах в стране будет построено менее 25 тысяч домов.

Впрочем, ожидается, что курс шведской кроны немного укрепится по отношению к евро — до 11,2 кроны к декабрю (под конец 2023-го один евро стоил 11,49 кроны).

Ожидается, что ВВП Швеции в 2024 году сократится на 0,4%, хотя в других странах, включенных в отчет — США, Китае, Германии, Франции, Италии, Испании, Эстонии, Латвии, Литве, Норвегии и Великобритании — ожидается пусть и небольшой, но положительный рост.

Как и в Финляндии, шведские власти пытаются бороться с кризисом методами всеобъемлющей экономии. Особенно чувствительным, в частности, стало ограничение услуг общественного транспорта. 11 декабря были закрыты 16 автобусных маршрутов в Стокгольме, а около 40 стали ходить реже. К середине лета предлагается сократить автобусное движение в центре города ещё на 20%.

Эффект от экономии оценивается примерно в 400 млн шведских крон, но это лишь начало транспортных бед горожан. До 2025 года бюджет муниципального перевозчика должен быть сокращён ещё на 1,2 млрд крон. Почти 10% трафика общественного транспорта Стокгольма будет потеряно.

Страну терзает этническая преступность. В 2023 году в одном только Стокгольме произошло более 110 перестрелок и 47 взрывов. Всего же в течение года преступники застрелили 53 человека. Явная неспособность правительства обеспечить безопасную среду побуждает всё большее количество шведов задумываться об эмиграции.

Литва: кризис и алкоголизм

В Государственном агентстве Литвы жалуются на плохие результаты деятельности промышленных предприятий и фирм оптовой и розничной торговли, а также компаний, связанных с операциями с недвижимостью. Сокращения наблюдаются в таких секторах, как производство рафинированных нефтепродуктов, металлов, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрического оборудования, текстильных изделий, химикатов и химической продукции.

Транспортный сектор балтийской республики тоже переживает кризис — опять же, из-за политического конфликта Литвы с Белоруссией, длительных антироссийских санкций и закрытия восточных рынков. Естественно, представители отрасли этим крайне недовольны, но в правительстве не обращают на их жалобы особого внимания.

Возмущены и литовские аграрии. Совет сельского хозяйства Литвы, объединяющий большинство фермеров государства, 8 января начал серию масштабных акций протеста, в рамках которых недовольные крестьяне разжигают костры по всей стране и намерены устроить протестный марш по Вильнюсу на тракторах. Цель акции — добиться отставки министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, в вину которому вменяют неумение помочь агросектору.

Литва лидирует в Прибалтике по количеству жителей, вынужденных жёстко экономить. При этом власти страны усердно наращивают военные расходы. Еще одно «достижение» заключается в том, что в 2023-м Литва вернула себе малопочетный «титул» самой пьющей страны в ЕС — в среднем каждый литовец ежегодно выпивает 15 литров чистого спирта.

2024 год пройдет в стране под знаком борьбы за «энергетическую независимость». Недавно Европейская комиссия, Польша, Литва, Латвия и Эстония достигли общего соглашения о синхронизации электросетей стран Балтии с остальным Евросоюзом к февралю 2025 года.

Таким образом эти страны выполнят свой стародавний план и окончательно разорвут энергетические смычки, все ещё связывающие их с Россией и Белоруссией. При этом политики стран Балтии стараются не напоминать лишний раз о том, что, постепенно отрывая свою энергетику от России, они делают её более дорогой.

Так, включение стран Балтии в систему евросоюзной биржи электроэнергии Nord Pool привело к тому, что ещё с середины 2021 года там начался беспрецедентный рост цен на электроэнергию. С началом конфликта на Украине европейские политики возложили вину за это на Россию. Однако факт остается фактом — на конец еще 2021 года цены на электроэнергию и тепло в странах Балтии за некоторые краткосрочные периоды подскакивали почти в два раза.

С того времени они неоднократно опускались, а потом вновь подскакивали. Литовские политики успокаивают избирателей, что без электроэнергии те в любом случае не останутся. Если нужные объёмы не поступят извне, их можно будет произвести самостоятельно, средствами «зелёной» энергетики.

Глава литовского министерства энергетики Дайнюс Крейвис обещает, что в скором времени мощность солнечных и ветровых электростанций в Литве достигнет восьми гигаватт. Это позволит вырабатывать почти 80% всей необходимой электроэнергии. Однако точно же такая риторика применялась в начале 2021-го. Тогда политики тоже говорили, что современная «зелёная» энергетика уже сейчас позволяет отправить на «свалку истории» прежнюю «устаревшую и грязную энергетику», оставшуюся в наследство от СССР.

Эстония: темнота, холод и повышение налогов

В Эстонии продолжающийся экономический упадок выражается, в частности, в том, что всё больше жителей государства залезают в долговую кабалу. По сравнению с весной 2023-го общая сумма взятых частными лицами кредитов выросла к началу 2024-го с 270 до 380 млн евро.

При этом инфляция в государстве находится на рекордно высоком уровне, что выливается в рост цен на продукты питания, товары первой необходимости и энергоносители, а также в подорожание жилищных кредитов.

В этой ситуации власти государства предпочитают заниматься повышением налогов. В частности, налог с оборота, который повысился с Нового года, еще больше увеличит стоимость продовольственной корзины. Кроме того, исчезнут и некоторые предназначенные для многодетных семей пособия, что создаст «дыры» в семейном бюджете в сотни евро.

При власти нынешнего премьера Каи Каллас число эстонцев, проживающих в абсолютной бедности, выросло втрое — до 50 тысяч человек. Люди жалуются, что государство не может наладить даже нормальное снабжение электроэнергией: после любого шторма десятки тысяч семей сидят в темноте и холоде.

Жители месяцами ждут своей очереди к врачу, потому что у государства нет 200 млн евро, чтобы сделать медицину доступной. Экономика падает седьмой квартал подряд, безработными числятся уже более 7% трудоспособного населения. Предприятия закрывают производства и переносят его в другие страны.

8 декабря эстонский Рийгикогу наконец-то сумел принять бюджет на 2024 год. У специалистов к бюджетному плану очень много вопросов, особенно к части, касающейся 400-миллионного дефицита, который будет покрываться неизвестно из каких источников. Вероятнее всего, следует ожидать введения дополнительных налогов.

Уже понятно, что в 2024-м население Эстонии столкнется с повышением НДС и новым автомобильным налогом. Жители жалуются, что это очень некрасивый шаг со стороны правящих кругов: вместо того чтобы обложить налогом банки и производителей энергии, правительство вытрясает последние центы из простых людей.

Эстонский банк опубликовал новый прогноз и предупредил, что в 2024-м спад будет длиннее и глубже, чем предполагалось. Поскольку бюджет-2024 спланирован на основе наиболее ранних и позитивных прогнозов, можно ожидать, что поступление налогов в бюджет в нынешнем году будет значительно ниже, чем ожидает правительство. И, следовательно, бюджетный дефицит усугубится.

При этом Кая Каллас подвергается ожесточенной критике, однако наотрез отказывается покинуть пост премьера и даже претендует на пост генсека НАТО.

Латвия: гибель отраслей и жесткая экономия

Инфляция, высокие цены на энергоносители, падение реальных доходов, слабый внешний спрос в обрабатывающей промышленности и рост процентных ставок за последний год негативно повлияли на латвийскую экономику — рост фактически остановился.

Раньше страна зарабатывала огромные средства на транзите, но сейчас эта отрасль благополучно гибнет. 2023 год завершился для Латвии с 9-процентной инфляцией (в начале года было и вовсе 20%).

Но, как обнадеживают в Банке Латвии, уже в 2024-м она замедлится до 2% и примерно на этом уровне останется еще несколько лет.

Рост ВВП же, как считают банкиры, из нынешнего небольшого минуса выйдет в небольшой плюс, но затем экономическое развитие несколько ускорится. Отмечается, впрочем, что продолжит слабеть деревообрабатывающая отрасль — крупнейшая в латвийской промышленности.

В ходе исследования, проведенного экспертами Luminor Bank, выяснилось, что почти половина жителей Латвии (48%) в 2023 году из-за инфляции стали жить более экономно, а 29% уже не могут позволить себе то, что позволяли ранее.

В результате роста цен 23% респондентов перестали тратить деньги на развлечения, путешествия и питание вне дома, 15% начали тратить свои сбережения, а 8% заявили, что им пришлось брать кредиты для осуществления обязательных платежей.

При этом 12% заявили, что инфляция их не затронула, и лишь 3% населения утверждают, что уровень жизни улучшился.

Всего риску бедности подвергаются 419 тыс. жителей Латвии — это 22,5% населения. И нет никаких оснований предполагать, что в 2024 году эту негативную тенденцию удастся переломить.