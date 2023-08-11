Эстония получит от НАТО 40 млн евро, которые пойдут на строительство инфраструктуры для подразделений альянса. Впрочем, республика и сама тратит на военные цели огромные средства — несравненно большие, чем получает от НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом рост военных расходов происходит на фоне социального кризиса и обнищания сотен тысяч эстонцев. Однако официозные эстонские СМИ предпочитают об этом кризисе помалкивать. Гражданам остается лишь выплескивать свое возмущение на страницах социальных сетей.

Деньги на засады и преграды

На днях министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что страна получит из фондов НАТО 40 млн евро, которые пойдут на строительство инфраструктуры для приема контингентов из других стран альянса. Министр отметил, что Эстония обещала обеспечить расходы на прием иностранных солдат, но учитывая ограниченность ресурсов, имеющихся в распоряжении государства, правительство также ищет для этого и внешние средства.

Деньги пойдут на строительство ангаров для самолетов, укрытий для техники и возведение казарм на авиабазе Эмари, откуда взлетают истребители НАТО, патрулирующие Прибалтику. Также предполагается создание дополнительных казарм, гаражей и укрытий для техники в военном городке Тапа, где дислоцируется международный батальон НАТО, возглавляемый Великобританией. Министр обороны также сообщил, что по государство потратит 21 млн евро на строительство инфраструктуры военного полигона Нурсипалу.

Впрочем, те траты, которые вынуждена будет нести сама Эстонии, несравненно больше дотаций от НАТО. В апреле этого года, сразу после формирования правящей коалиции составившие ее партии подписали соглашение о том, что в ближайшие годы военные расходы государства вырастут до 3% от ВВП государства.

В июле Певкур утвердил план, в соответствии с которым министерство обороны в ближайшие четыре года потратит на свои нужды более 1,2 млрд евро. Эти деньги пойдут на приобретение ракетного комплекса ПВО средней дальности, механизацию маневренных подразделений, увеличение запасов боеприпасов и строительство складов для них. Часть денег будет вложена в развитие молодежных организаций эстонского гражданского ополчения «Кайтселийт»: в течение четырех лет им выделят в общей сложности более 7,3 млн евро. В ближайшие годы значительно увеличится финансирование и самого «Кайтселийта». Не обойден вниманием и флот — предусматривается замена старого сторожевого корабля Pikker.

«Инвестиции Эстонии в оборону в свете войны на Украине резко возросли — мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения. Кроме этого, важно, чтобы мы также инвестировали в людей и инфраструктуру», — заявил Певкур.

Деньги пойдут и на увеличение личного состава эстонских вооруженных сил. Эстонская армия — призывная, призыв осуществляется два раза в год. Прежде предусматривалось, что в военное время (то есть после объявления мобилизации) численность Сил обороны Эстонии должна составлять 26 700 военнослужащих. Однако в августе правительство своим решением увеличило верхний предел численности личного состава до 43 700 человек. Общее количество срочников и резервистов, которых можно будет привлечь к боевым действиям, вырастет на 10,5 тыс. человек.

Кроме того, в верхний предел количества личного состава военного времени теперь будет включен дополнительный резерв в 4 тыс. человек, который может потребоваться для пополнения подразделений и восстановления их боеготовности.

С 28 августа по 8 октября Силы обороны и «Кайтселийт» проведут сборы резервистов Ussisõnad («Змеиные слова»), участники которых освежат индивидуальные базовые военные знания и отработают изматывание противника, устройство засад и установку преград.

VALDA KALNINA/ЕРА/ТАСС Командующий вооруженными силами Эстонии генерал Мартин Херем

«Учения Ussisõnad — это крупнейшие в истории Эстонии сборы резервистов. Мы ожидаем участие почти 10 тысяч резервистов, зачисленных в течение 2022 года в состав подразделений территориальной обороны», — сказал командующий эстонской армией генерал Мартин Херем. Поясним, что в состав эстонских подразделений территориальной обороны зачисляются резервисты, прошедшие военную службу более пяти лет назад, но при этом, как считается, их подготовка позволяет им выполнять боевые задачи.

Боеприпасы вместо врачей

Такой объём военных трат вызвал резкие возражения со стороны политиков, не входящих в состав правящей коалиции. «Эстония за четыре года закупит боеприпасов на миллиард евро. Для сравнения: для того чтобы ликвидировать многомесячные очереди к врачам, необходимо 200 миллионов евро в год», — возмущается депутат эстонского парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин. Это действительно большая проблема для государства: эстонцам зачастую приходится ждать получения бесплатных медуслуг порой по несколько месяцев — потому что у государства не хватает средств на то, чтобы обеспечить всех своевременной медицинской помощью.

Оппозиционер подчеркивает, что спустя тридцать два года после выхода из СССР Эстония оказалась в ситуации, когда 330 тысяч ее жителей (при общей численности населения в 1,3 млн человек) живут в бедности — и эта цифра продолжает расти. «Мы разрушили оставшиеся нам в наследство предприятия и колхозы, внедрили у себя современную рыночную экономику, интегрировались в мировую торговлю, а бедных в стране, тем не менее, становится всё больше», — сетует Чаплыгин, добавляя, что в настоящий момент более половины национального богатства сосредоточилось в руках 5% наиболее обеспеченных граждан Эстонии.

Чаплыгин, сам прежде работавший журналистом, обвиняет эстонские СМИ в сокрытии от населения истинной картины происходящего в государстве. «Человек, который решит узнать, как обстоят дела в нашей стране, не сумеет сделать этого после просмотра наших информационных сайтов или телепрограмм. Реальная картина резко отличается от той, которую преподносит официальная пресса. Население отрезано от информации о собственной стране. Нет ни фактической информации, ни достойной аналитики, которая помогла бы обществу разобраться в причинах происходящего. Нам расскажут, почему всё так плохо где-нибудь в России, но не объяснят, почему для десятков тысяч семей в Эстонии оплата коммунальных счетов означает отказ от полноценного питания», — отмечает депутат.

По словам Чаплыгина, эстонская пресса практически не освещает жизнь пенсионеров и получателей минимальной зарплаты, которые хронически недоедают, чтобы оплатить коммунальные услуги.

«Не лучшим образом обстоят дела и в нашей промышленности: спад составил 15%. Многие предприятия еле сводят концы с концами, они всё чаще вынуждены сокращать или приостанавливать производство, поскольку выжить в условиях высоких цен на сырьё становится всё сложнее. Но и о том, как на самом деле живёт эстонский бизнес, прочесть негде», — заключает Александр Чаплыгин

Электричество и машина становятся роскошью

Деньги, которые власти собираются пустить на рост военных расходов, предполагается «выжать» из жителей Эстонии. Так, с 1 января следующего года налог с оборота и подоходный налог в стране вырастут до 22% (сейчас — 20%). Кроме того, с июля 2024-го предполагается ввести автомобильный налог — сейчас министерство финансов завершает подготовку соответствующей нормативной базы. Предполагается, что платить нужно будет за каждый автомобиль, мотоцикл или мопед, находящийся в собственности или в лизинге. По самому жесткому варианту (он, впрочем, пока еще не утвержден) размеры ежегодного налога составят от 30 до 350 евро, в зависимости от марки машины и ее возраста. Кроме того, будет введен и налог на регистрацию автомобилей.

Впрочем, почетный председатель правящей Партии реформ и отец нынешнего премьер-министра Сийм Каллас полагает, что налог на автомобили мог бы быть значительно выше, чем планирует сейчас правительство. Каллас-старший (являющийся, кстати, очень обеспеченным человеком) полагает, что автоналог надо поднимать до 1000 евро в год на одно транспортное средство.

Глава оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу назвал это предложение «позорным» и пожаловался, что вместо того, чтобы работать над обеспечением экономического роста, коалиция занимается повышением налогов, усугубляющим спад и увеличивающим инфляцию.

Председатель парламентской фракции Центристской партии Танель Кийк добавил, что политика правящих ведет к тому, что достойная жизнь в Эстонии будет только у богатых. А председатель оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме обвинил власти в том, они хотят внушить населению, что наличие собственного автомобиля и потребление электричества являются предметами роскоши.

Символичным стало и недавнее заявление одного из богатейших людей Эстонии, бизнесмена Урмаса Сыырумаа. «Политики и народ — разные вещи. Если бы политики пришли из реальной жизни, они бы вели другие разговоры. Для меня реальная жизнь — это те, кто лечит других или выращивает картошку в деревне, строит дома. Но политики не из этого мира», — отметил Сыырумаа, оценивающий нынешнюю ситуацию в Эстонии очень мрачно.

В недавнем интервью изданию Postimees он сказал, что Эстония — фактически банкрот. По мнению бизнесмена, общество испытывает сильный финансовый стресс, связанный с повышением налогов. Но эстонские власти обращают мало внимания на эту критику. Они выжимают из населения деньги и тратят их на оружие.