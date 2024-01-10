Фермеры Литвы протестуют — синхронно со своими коллегами из Германии. У литовских аграриев накопился внушительный список претензий к власти. Причем, по их мнению, нынешнее правительство относится к их нуждам особенно наплевательски.

Иван Шилов ИА Регнум

И теперь крестьяне в знак протеста жгут костры у крупнейших автострад государства, пикетируют резиденцию кабмина и угрожают устроить «тракторный марш» на Вильнюс.

«Нас душат!»

Крестьянскими акциями протеста Литву давно уже не удивишь. И главной пружиной массового возмущения стали собственники молочных ферм. Когда-то литовская молочная отрасль работала, главным образом, на российский рынок. Однако в 2014 году Москва в ответ на введенные Евросоюзом санкции ввела свои, предусматривавшие, в частности, запрет на ввоз большинства видов пищевой продукции из ЕС.

Потеря российского рынка стала катастрофой для литовских молочников и изготовителей молочных продуктов. По словам председателя совета Ассоциации молочных фермеров Литвы Йонаса Вилениса, некоторые его коллеги, державшие по 100−200 коров, вынуждены были отправить скот на бойню и ликвидировали хозяйства.

Кстати, до 70% говядины литовского производства ранее поставлялось в Россию, но в 2014-м этот экспорт тоже прекратил свое существование.

Впрочем, к концу 2017-го тогдашний министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас заявил, что молочная отрасль постепенно оправляется от кризиса и потери российского рынка. По данным отчётов госдепартамента статистики, литовские участники молочного рынка смогли перенаправить поставки в другие страны.

Однако сами литовские фермеры продолжали считать свое положение ненадежным. «У Литвы нет доступа на рынки КНР, Кореи, США, Канады. Потеряны выходы в Россию и Белоруссию. Литовцев всюду душат Польша с Эстонией и последние годы Украина», — жаловался в 2019 году крупный литовский бизнесмен, собственник агропромышленного предприятия Таутвидас Баршчюс.

В 2020 году в государстве сменилась правящая коалиция — Союз крестьян и «зеленых», который местные аграрии считают своим главным защитником, от кормила власти оттеснили консерваторы из «Союза отечества — Христианских демократов Литвы». И фермеры тут же стали жаловаться на наплевательское отношение министров от СО-ХДЛ к своим нуждам и проблемам.

А в настоящее время литовские молочники переживают обострение затянувшегося уже на девять лет кризиса. В феврале прошлого года они провели акции протеста у офисов молокоперерабатывающих заводов и крупных супермаркетов. Их главная претензия — закупочные цены на молоко упали с прежних 47 до 27–30 евроцентов за литр при себестоимости в 35 центов.

Один из участников прошлогодней акции протеста фермер Паулюс Ванагс сообщил прессе, что аграрии крайне недовольны тем, как на них наживаются переработчики и продавцы. «Молоко в магазине стоит 1,7 евро, а фермер получает 30 центов. Производство молока в настоящее время убыточно», — с горечью рассказал Ванагс.

В марте 2023-го крестьяне привезли к зданию парламента мешки с навозом и грязные галоши. Это, по их словам, символизировало разрыв между властями и деревней, которая кормит город.

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что его ведомство подготовило план помощи молочникам — впрочем, лучше им от этого не стало. Доведенные до отчаяния, они начали проводить необычные акции — раздачу молока всем желающим. Смысл таких мероприятий предельно понятен: по мнению производителей, при нынешних ценах они могли бы с тем же успехом раздавать свою продукцию даром.

Минус 120 млн евро

Сейчас крупные фермерские хозяйства в Литве испытывают очень серьезные трудности из-за крайне низкого денежного потока. Снежный ком неоплаченных счетов и невыплаченных вовремя кредитов и зарплат постоянно растет.

Правда, с августа 2023-го цены на молоко в Литве вновь приподнялись — до 41,9 евроцента за литр. «В основных странах молочной отрасли ЕС цены более стабильны из-за концентрации крупных ферм», — поясняет руководитель ассоциации молочников Pieno centras Эгидиюс Симонис.

В любом случае временное повышение цен сильно положения крестьян не улучшило. «Мы считаем, что сейчас достигнута критическая точка», — отметил глава негосударственного Совета сельского хозяйства Литвы Игнас Хофманас. Совет — серьезная структура, в которой состоят десять организаций, представляющих около 80% крестьянского сообщества страны.

В последнее время литовские фермеры уже неоднократно высказывали своё негативное отношение к деятельности министерства сельского хозяйства и требовали отстранения его нынешнего главы. В вину ему вменяют, в частности, неумение помочь молочным хозяйствам.

«Молочное животноводство сокращается, там существует огромный кризис. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фермеры в этом году не получили 120 млн евро доходов», — жалуется председатель Литовской ассоциации молочных фермеров Йонас Виленис.

Накопились у крестьян и иные претензии к правительству. Например, сейчас кабинет министров постоянно наделяет все новые участки земли статусом «охранных зон». Эти участки отводятся под военные полигоны для местной армии и приезжих контингентов НАТО, под зоны отчуждения вдоль границ с Россией и Белоруссией и т.д.

Их беззастенчиво отнимают у крестьян за минимальное вознаграждение. Фермеры требуют уважать частную собственность и расширять охраняемые территории только после надлежащего согласования с владельцами.

Также они обеспокоены перспективой скупки литовских обрабатываемых земель иностранными сельскохозяйственными корпорациями. Крестьяне настаивают на том, что будущее литовской деревни связано с малыми и средними хозяйствами.

Поэтому, по их мнению, необходимы более жесткие меры контроля за скупкой земельных угодий. Фермеры настаивают на введении запрета на приобретение в частное владение участков земли площадью более 500 га.

Кроме того, литовские аграрии считают, что правительство плохо помогает им в поиске новых рынков и слабо отстаивает их интересы перед Брюсселем. Субсидии из европейских структурных фондов сельскохозяйственному сектору Литвы могли быть много выше, полагают они.

«Приедем на тракторах»

Хофманас отмечает, что проблем у аграриев много, поэтому фермеры готовятся протестовать вдолгую. Крестьяне утверждают, что не хотят нарушать общественную жизнь, но не отрицают, что готовы своими акциями причинить неудобства жителям столицы. По их словам, это вынужденная мера, поскольку иначе власти просто к ним не прислушаются.

«Сегодня фермеры — это уже не те персонажи, которые только с вилами ходят. Приходит новое поколение, образованное и знающее свои права», — подчеркивает председатель Ассоциации производителей экологического мясного скота Литвы Арунас Руткаускас.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отнеслась к требованиям аграриев пренебрежительно. «Это уже не в первый раз. Это всегда одна и та же дискуссия, всегда одно и то же утверждение о том, что сельское хозяйство терпит крах. И так с 1990 года», — заявила премьер журналистам в Сейме.

Шимоните не выказала особого энтузиазма от предстоящей встречи с представителями крестьян. «Должно быть, у нас в очередной раз состоится содержательная дискуссия, где кто-то скажет, что все коровы забиты, а кто-то скажет, что статистика показывает, что это не так», — снисходительно сообщила Шимоните.

В итоге она все же соизволила встретиться с протестующими, но вряд ли из-за этого что-то сильно поменяется. Подобные встречи с высокопоставленными чиновниками крестьяне действительно проводили уже неоднократно.

Поскольку, по мнению литовских фермеров, власти не обращают на их проблемы особого внимания, 8 января они начали серию акций протеста. В этот день во всех регионах республики разгорелись костры, разложенные возле главных автотрасс.

Сельскохозяйственный совет передал в правительство резолюцию, содержащую в общей сложности около 30 требований.

Крестьяне вышли к кабмину с плакатами «Против высокомерия правительства и против решений без оценки влияния на бизнес!», «Требуем решить молочный кризис в Литве!».

Однако разложить костер у здания правительства полицейские им не позволили — в связи с чем Йонас Виленис пригрозил: «Ничего, мы приедем сюда на тракторах».

Другими словами, акция 8 января оказалась «пристрелочной» — и скоро протест возобновится в еще более значительных масштабах. Впереди — «тракторный марш» на Вильнюс, который будет проводиться, кстати, не в первый раз.

Мощным воодушевляющим фактором для литовских крестьян является пример их коллег из Германии — страны, которая служит для Литвы одним из главных внешнеполитических ориентиров. И глядя на то, как бодро германские фермеры блокируют главные трассы, литовские крестьяне говорят себе: а чем мы хуже, мы же тоже так можем!