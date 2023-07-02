Новое правительство Финляндии, которое возглавил Петтери Орпо, не успев толком приступить к работе, влипло в скандал: свежеиспеченного министра экономического развития Вильгельма Юннилу уличили в симпатиях к неонацистам. Правящая коалиция отстояла было своего министра, но на суд публики извлекали всё новые и новые жареные факты о нём. В итоге Юнниле всё-таки пришлось подать в отставку.

ИА Регнум Вильгельм Юннила

Эта история стала свидетельством того, что в Финляндии система отбора политических лидеров даёт серьезные сбои, пропуская наверх персонажей в высшей степени сомнительных. Ну а в целом случай с Юннилой дает возможность порассуждать о том, куда пойдёт Суоми под руководством правительства Орпо.

Поймали за язык

Сорокаоднолетний член правой партии «Истинные финны» Ласси Вильгельм Юннила оказался в эпицентре скандала сразу же после того, как новое правительство Финляндии, в котором он получил должность министра экономического развития, приступило к работе.

Журналисты выяснили, что когда весной накануне выборов он участвовал в партийном мероприятии «Истинных финнов», то произнёс более чем «рискованную» реплику. В ходе своего выступления Юннила высказался по поводу номера 88, доставшегося другому кандидату (ранее он сам баллотировался под этим номером).

«Поздравляю с замечательным номером, я уверен, он сулит победу. Конечно же, «восемь-восемь» связан с аббревиатурой HH, о которой, впрочем, умолчим», — заявил Юннила на мероприятии. Для тех, кто не знает: 88 — это принятое у неонацистов закодированное приветствие «Heil Hitler!» («Хайль Гитлер!»); буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой.

Сейчас, когда Юнниле об этом напомнили, он, естественно, принялся извиняться. «На протяжении долгих лет я шутил в такой манере, которая сейчас кажется глупой и инфантильной. Я вел себя неправильно и приношу извинения за свои поступки», — написал политик в соцсети.

Многим показалось, что он этими извинениями и отделается. Государственный канцлер юстиции Туомаса Пёюсти заявил, что деятельность нового министра «не дает повода сомневаться, что Юннила соответствует юридическим критериям занимаемой должности». Но вывернуться у Юннилы всё же не получилось — оказалось, что у него чересчур уж много «скелетов в шкафу», которые стали один за другим всплывать на поверхность.

Как выяснилось, Вильгельм Юннила намекал на свои симпатии к нацизму неоднократно. Издание Helsingin Sanomat, например, приводит слоган, под которым он вел свою агитационную кампанию: «Поддай газу» (Kaasua). Некоторые увидели в этом прозрачный намек на газовые камеры гитлеровской Германии.

Ранее, в 2019 году Юннила выступил с речью на мероприятии, посвященном жертвам террористического акта в городе Турку. Все бы хорошо, но мероприятие было организовано ультраправым объединением Kansallismielinen liittouma, на которое ни один респектабельный политик не пошел бы из-за страха полностью испортить себе репутацию.

Многим эти факты показались несовместимы со статусом министра — и оппозиционные «Зеленые», Социал-демократическая партия и Союз левых сил потребовали отставки Юннилы. По этому поводу 28 июня в парламенте прошло голосование, но минимальным перевесом голосов (95 против 86) правящей коалиции удалось министра отстоять.

Однако в покое его не оставили. Финская пресса уличила Вильгельма Юннилу в том, что он предоставил общественности неверную информацию о своей карьере и учебе. Например, на своем персональном сайте политик утверждает, что когда-то он «разработал стартап в области технологической индустрии в Польше», а потом продал эту компанию. Никакой информации об этом стартапе журналистам найти не удалось.

Точно так же не удалось отыскать никаких подтверждений того, что экс-министр «изучал в Университете прикладных наук информационные системы финансового управления и политологию».

Журналисты отправили пресс-секретарю Юннилы просьбу предоставить доказательства его утверждений о полученном им образовании и о польском стартапе, но министр эту просьбу проигнорировал. Выявление таких сомнительных нюансов позволило поставить вопрос о том, что Юннила не подходит для своей нынешней должности не только с этической, но и с деловой точки зрения. Ведь в обязанности министра экономики входят такие важные для государства сферы, как инновации, корпоративное финансирование и поощрение иностранных инвестиций.

Некомпетентность везде

Далее британское издание The Guardian вывалило на обозрение общественности такую «мелочь», как скандальное заявление Вильгельма Юннилы, сделанное им в 2019 году, когда он был избран депутатом парламента и получил должность председателя финской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тогда будущий министр призывал бороться с климатическими изменениями и бесконтрольным ростом народонаселения путем массовых абортов у африканских женщин.

Также политику припомнили сделанные им в свое время запросы на бюджетное финансирование для праворадикальной организации Veljesapu-Perinneyhdistys (прославляющей финский добровольческий батальон войск СС) и пожелания в социальных сетях друзьям «белого Рождества» с эстетикой ку-клукс-клана.

После таких публичных разоблачений в правящей коалиции поняли, что сохранять и далее такого министра в правительстве — слишком уж чрезмерная имиджевая нагрузка. Партия «Истинные финны» и так-то известна многими скандалами с нацистским душком, спровоцированными её членами, но даже для нее Юннила оказался слишком одиозен. Незадачливому министру прозрачно намекнули, что его больше не хотят видеть в Кабинете министров Суоми — и он намек понял.

«Несмотря на вотум доверия, полученный мной от партии и парламента, считаю, что с точки зрения будущего нашего правительства и репутации страны я не могу должным образом продолжать выполнять свои обязанности на посту министра», — заявил Юннила 30 июня. Представители коалиционных партий такой шаг одобрили.

Этот скандальный случай привлек внимание зарубежной прессы. В особенности происшествием заинтересовались в скандинавских странах. В шведском издании Dagens Nyheter отставка министра экономического развития Финляндии стала главной новостью дня. Эта газета поместила текст под броским заголовком: «Шутящий о нацистах министр уходит» и упомянула, что срок его полномочий составил всего десять дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Финляндии

Похожим образом озаглавила свой материал и норвежская телерадиокомпания NRK. При этом, однако, издания, освещающие этот скандал, заострив внимание на нацистских симпатиях Юннилы, не стали останавливаться на его очевидной некомпетентности, приведшей в итоге к фальсификации биографии.

Тем не менее отсутствие у Юннилы должной профессиональной квалификации — недостаток, который прослеживается и у, например, премьер-министра Петтери Орпо. Тот заявил о намерении совершить «зеленый переход», отказываясь от «грязной» традиционной энергетики и всемерно развивая «ветряки». Такого рода заявления звучат весьма странно, ведь еще энергетический кризис 2021 года, когда цена на электричество в ЕС существенно скакнула вверх, доказал, что «зеленая» энергетика откровенно не «вывозит».

Также Орпо заявлял, что нужно всячески привлекать в страну инвестиции. В свою очередь, Анна-Мая Хенрикссон, ставшая в кабинете Орпо министром образования, считает, что цель Финляндии по достижению «углеродной нейтральности» к 2035 году будет этому способствовать. И, что характерно, «инвестор» — к восторгу Орпо и Хенрикссон — уже отыскался. На днях главная газета Финляндии Helsingin Sanomat с большой помпой сообщила, что таковым стал американский энергогигант Plug Power, собирающийся принести в Финляндию миллиарды долларов. Как подчеркивает издание, «теперь, когда Финляндия стала членом НАТО, инвестиции в нее надежны и безопасны».

По этому поводу проживающий в Финляндии левый публицист Александр Коммари иронизирует: «То есть, переводя на русский язык, — вонючие и сомнительные русские деньги ушли, но зато за наш прогиб мы получим деньги настоящие, правильные, хорошие. Я помню прекрасно, что это уже не первый такой проект: много помпы, радостные потирания рук в предвкушении грядущего счастья. А потом все как-то рассасывается, растерянные лица финских политиков — да мы сами не знаем, как так получилось. Иногда, хотя и редко — уголовные дела».

Коммари напоминает, что Plug Power — убыточная контора. «В основном фирма зарабатывает деньги, продавая акции под трескучие разговоры про зеленую энергетику», — констатирует публицист.

Вектор ясен

Юннила ушел, но за его вычетом прежний Кабмин остался — отряд не заметил потери бойца. Основная цель правительства Петтери Орпо — укрепление «евроатлантических связей». Свой первый визит нынешний министр иностранных дел Суоми Элина Валтонен (Коалиционная партия) сделала в Швецию. В Стокгольме она провела переговоры со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом. Гостья заявила, что одной из важнейших целей внешней политики Финляндии станет присоединение Швеции к НАТО.

Также в ходе разговора с Бильстремом Валтонен сказала, что альянс НАТО на саммите в Вильнюсе должен послать «четкий сигнал» о продолжении поддержки Украины. «Финляндия также продолжит всячески поддерживать Украину», — сказала Валтонен. По ее мнению, важно, что «Россия все больше изолируется от международного сообщества».

Один из самых интригующих вопросов — будут ли размещены на финской территории войска других стран НАТО? Полной ясности с этим нет. Опрос, проведенный финской государственной телерадиовещательной компанией Yle, показал, что большинство парламентских партий страны выступают за нахождение в Суоми постоянной базы НАТО.

Против высказались только «Истинные финны», «Зеленые» и Союз левых сил. При этом, по мнению экспертов, все же «маловероятно», что такая база появится. Ведущий исследователь хельсинкского Института международных отношений Матти Песу указывает, что после вступления в альянс базой НАТО и так по факту является каждый финский гарнизон.

Финский бригадный генерал Юха Пююконен допускает, что на данном этапе Суоми может получить небольшой штаб НАТО, который будет руководить войсками страны. Также, как он предрекает, членство в Альянсе может означать модернизацию финских дорог, аэропортов и портов, чтобы они могли лучше обслуживать армейские запросы.

Таким образом, вектор движения Суоми при правительстве Орпо задан весьма однозначно.