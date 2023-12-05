У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, намеревающейся выставить свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО, появился опасный конкурент в борьбе за данный пост.

Иван Шилов ИА Регнум Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и экс-премьер Латвии Кришьянис Кариньш

Это ее бывший коллега, экс-премьер Латвии Кришьянис Кариньш, ныне занимающий в латвийском правительстве должность министра иностранных дел. Теперь же Кариньш тоже очень хочет возглавить Североатлантический альянс.

Что же заставляет политиков стран Балтии рваться на высшие посты в НАТО?

Младоеевропеец/женщина/гей

В последнее время Кая Каллас открыто заявляет о своем желании возглавить Североатлантический альянс. Калининградский политолог Александр Носович отмечает, что в ней, как в капле воды, отразились ключевые черты правящей элиты стран Балтии.

«Дочка коммунистического партфункционера (Сийма Калласа, занимавшего потом высокие посты и в постсоветской Эстонии. — Прим. автора). К власти карабкалась с помощью папиных ресурсов, наработанных в «оккупационные» времена. Во главе Эстонии быстро загрустила от жизни в гнилой провинции и возжелала жизни в Брюсселе и Вашингтоне, которую даёт высокая должность в западных интеграционных структурах. Например, генсек НАТО.

Исходила из того, что США на таких должностях для показухи и соответствия собственной идеологии нужен младоеевропеец/женщина/гей. Рекламировала себя тем, что американцы у прибалтов покупают охотнее всего: антироссийской политикой, русофобией. При этом её муж тайком вёл бизнес с Россией…» — пишет политолог.

ТАСС/imago images/photothek

При этом он оценивает шансы Каи Каллас на получение высокого поста в НАТО как минимальные.

Надо сказать, что даже у некоторых здравомыслящих соотечественников НАТО такая перспектива вызывает серьезные опасения — ввиду оголтелой русофобии Каллас.

Так, депутат эстонского парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин не исключает, что «во главе НАТО она вполне способна довести ситуацию до полномасштабной ядерной войны». Но именно это делает Каллас непроходным кандидатом.

Глава располагающейся в Таллине организации НАТО «Международный центр оборонных исследований» Индрек Канник откровенно говорит о том, что у крупнейших стран альянса — США, Великобритании, Франции, Германии — уже есть негласная договоренность об избрании уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Каллас же не подходит именно из-за своей «ястребиной» позиции по отношению к России.

«Я не думаю, что эти самые сверхдержавы НАТО готовы к приходу генерального секретаря альянса из стран Балтии. Это было бы слишком проблематичным, слишком рискованным шагом в отношениях с Россией», — отмечает Индрек Канник.

Такого, как Кариньш

Сосед Каллас латвийский политик Кришьянис Кариньш с января 2019-го по август 2023-го возглавлял правительство Латвии, но потом была произведена «рокировка», и Кариньш сидит теперь во главе латвийского МИД.

В свое время американский латыш Кариньш привлек к себе внимание тем, что, заняв пост премьер-министра Латвии, так и не соизволил отказаться от второго своего гражданства — США. Этим он вызвал негодование некоторых представителей оппозиционных партий.

«Латвией будет руководить иностранец, у него двойное гражданство. Он в любой момент может сбежать в свой фатерлянд. Это кощунство! В первую очередь ему надо было бы выбрать гражданство одной страны, выбрать, какое государство является его. Если судить по моему опыту, то он вообще популист, болтун и некомпетентен», — требовал мэр Вентспилса Айвар Лембергс, позже угодивший в тюрьму по коррупционным обвинениям. Кариньш же в итоге завоевал латвийский рекорд по пребыванию на премьерском посту — четыре с половиной года.

Вентспилсская городская дума Мэр Вентспилса Айвар Лембергс

Он тоже известен как уступающий в этом разве что самой Каллас.

И вот Кариньш подчеркивает, что новый глава Североатлантического альянса должен обладать такими качествами, опытом и навыками, которые есть именно у него.

«Следующему секретарю необходимо четкое видение будущего НАТО, того, как оно будет расширяться, как оно будет работать над сдерживанием России», — считает экс-премьер.

Если появится заинтересованность во мне, я был бы готов.

В качестве аргумента в свою пользу нынешний глава МИД Латвии назвал и то, что назначение нового главы альянса из страны, которая выполнила поставленную НАТО цель по выделению 2% ВВП на военные расходы, станет «хорошим сигналом».

Тут вам не Америка

Ирония судьбы заключается в том, что, как и в случае с Каей Каллас, заявление Кариньша о желании стать во главе НАТО совпало со скандалом, в который он имел неосторожность влипнуть.

Жирным пятном на репутации Каллас стал российский бизнес ее мужа — в то время как она сама настоятельно требует от эстонских бизнесменов никаких дел с россиянами не иметь. Тень же на имя Кариньша бросил его интерес к перелетам на арендованных на деньги из госбюджета дорогих частных самолетах.

Латвия — маленькое бедное государство, и многие министры латвийского правительства, желая показать «близость к народу», путешествуют по работе обычными авиарейсами. Но, как выяснилось, не Кариньш.

Интерес к дорогостоящим полетам экс-премьера проявил политик из латвийской оппозиционной партии «Объединенный список» Эдвардс Смилтенс, экс-спикер сейма. Он потребовал от Госканцелярии предоставить полную информацию о воздушных путешествиях Кариньша — и там вынуждены были обнародовать испрашиваемые данные.

Сам Кариньш вынужден был, дабы совсем не позориться, согласиться с критикой в свой адрес — хоть и сквозь зубы. Однако нынешний глава латвийского МИД подчеркивает, что благодаря дорогим частным рейсам он смог «максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных условиях» — и тем самым он, дескать, «укреплял роль Латвии» в ЕС и НАТО.

В связи с этим известный латвийский политолог Илга Крейтусе отмечает, что, согласно этическим нормам, Кариньшу надо бы уйти в отставку — что, кстати, тот решительно отказывается делать.

«У г-на Кариньша немного сместились приоритеты в понимании латвийского государства, расходов госбюджета, а также роли представителя правительства. Мы не США, где у президента есть свой самолет, символизирующий власть и его место в мире», — возмущается Крейтусе.

Ее изумляет, что Кариньш «совершенно не почувствовал удар», выразив готовность выдвинуться на пост генсека НАТО. Илгу Крейтусе беспокоит, что с выдвижением Кариньша на пост главы столь важной международной институции правда о нравах, царящих в латвийской правящей верхушке, выйдет за пределы республики и станет известна руководству западного блока — что ухудшит реноме Латвии.

Впрочем, стремление политиков из крохотных стран Балтии подняться «этажом выше» вполне объяснимо. Вот только шансы Кариньша на избрание представляются столь же карликовыми, что и у Каллас — и по аналогичным же причинам.

Шанс вырваться из провинции

Тут нужно отметить один любопытный психологический феномен.

Многие из политиков стран Балтии, даже занимающие там ключевые должности, считают их на самом деле незначительными и мечтают прорваться в транснациональные структуры западного мира. Так, уже упоминавшийся папа эстонского премьера Сийм Каллас (с 1972-го по 1990-й — правоверный член КПСС) много лет работал в Еврокомиссии и даже одно время был одним из ее вице-президентов. Руководил транспортной сферой Евросоюза и ворочал там огромными деньгами.

Вернувшись на родину, где он проиграл президентские выборы, Каллас-старший в 2019 году стал вице-спикером парламента, но потом решил сложить с себя эту должность — судя по всему, такой статус после былого его положения в ЕК показался ему слишком незначительным и скучным.

Совершенно не собирается возвращаться на родину Валдис Домбровскис — вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли. Когда-то, с 2009-го по конец 2013-го, он возглавлял правительство Латвии и прославился на этом посту, между прочим «историей успеха». Таковой велено считать «победу» правительства Домбровскиса над захлестнувшим страну в 2008-м экономическим кризисом, выразившуюся, в частности, радикальными сокращениями социальных расходов.

В последнее время в Риге в среде правящих политиков неоднократно раздавались предложения призвать Домбровскиса вернуться на родину и вновь возглавить кабмин Латвии. Но самому ему это уже глубоко не интересно.

Можно вспомнить и бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте, по степени нелюбви к России вполне способной соперничать и с Каллас, и с Кариньшем. Она тоже в свое время выражала желание возглавить НАТО — как и бывший ныне президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Почти год назад появилась новость о том, что рассматривает для себя подобную возможность и нынешний премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Этих дам воодушевил слух о том, что в НАТО в рамках новой политики «инклюзивности» могут поставить следующим генсеком именно женщину.

Однако шансы их призрачны — в период нынешнего геополитического обострения США, которым принадлежит «контрольный пакет» в НАТО, не могут себе позволить, чтобы альянс возглавил кто-то из «боевых прибалтийских карликов».

Ведь нынешняя эпоха требует особой внимательности, осмотрительности и не приемлет фанатичной экзальтации, свойственной политикам стран Балтии.