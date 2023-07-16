В июне после коалиционных переговоров, затянувшихся на несколько месяцев, к работе приступило новое правительство Финляндии, сформированное правыми партиями «Национальная коалиция», «Истинные финны» (обе политические силы — основные победители апрельских парламентских выборов), а также «Христианскими демократами» и финской Шведской народной партией.

Иван Шилов ИА Регнум Риикка Пурра

Этот кабинет называют самым правым в истории Финляндии после Второй мировой войны. Однако не успело новое правительство приступить к работе, как его постиг громкий политический скандал и потеря одного из министров. Вильгельма Юннилу, которому доверили минэкономики, пресса уличила в симпатиях к неонацизму, а также в фальсификации отдельных эпизодов своей биографии.

Юннила состоит в рядах «Истинных финнов» — партии, вокруг которой за почти тридцать лет её существования разыгралось немало ксенофобских скандалов. Припертый к стене министр экономики понял, что одними извинениями ему отделаться не удастся, и был вынужден подать в отставку.

Однако на смену Юнниле пришел другой политик с репутационными проблемами. В свое время Вилле Рюдман был членом «Национальной коалиции», но был изгнан из нее после того, как стал героем педофильского скандала. В 2022 году журналисты выяснили, что Рюдмана подозревали в неоднократных эпизодах домогательств к несовершеннолетним девочкам. Тогда он сумел выйти сухим из воды, но поплатился членством в партии. Столь «ценного кадра» подобрали «Истинные финны», и уже в их рядах Рюдман в 2023 году участвовал в выборах и заменил Юннилу на посту министра.

Тот факт, что «Истинные финны» потребовали заменить Юннилу именно Рюдманом, стал персональной оплеухой для премьер-министра Петтери Орпо. В свое время Орпо как глава «Национальной коалиции» лично изгонял из ее рядов Рюдмана, а теперь вынужден сидеть рядом с ним на заседаниях правительства.

Ну а Рюдману прошлого скандала оказалось, как видно, недостаточно. Уже после его назначения на пост министра экономики стало известно о подозрениях в обнародовании конфиденциальной информации, полученной в ходе расследования по его делу. Рюдман вывалил эти данные в своей книге «Секрет, который не был опубликован». Книгу он спешно написал, дабы отмыться от реноме насильника и педофила.

А сейчас в крайне неприятной для себя ситуации оказалась глава «Истинных финнов» и по совместительству новоиспеченный министр финансов Риикка Пурра. Журналисты газеты Iltalehti «раскопали» записи, оставленные ею пятнадцать лет назад под псевдонимом riikka в гостевой книге блога Юсси Халла-ахо. Тут стоит напомнить, что бывший руководитель «Истинных финнов», а ныне спикер финского парламента Халла-ахо также пользуется репутацией злостного ксенофоба — недавно он отметился открытым призывом к убийству российских солдат.

Выяснилось, что в 2008 году Риикка Пурра в процессе непринужденной дискуссии в кругу единомышленников делилась своими впечатлениями от посещения Барселоны, где она выступала на конференции по мультикультурализму. «Здесь нет никакой «тревожной проблемы иммиграции». Ниггеры продают на Рамбле (пешеходная улица в центре Барселоны. — Прим. ред.) поддельные Louis Vuitton», — сообщила riikka.

Также она неоднократно выражала недовольство присутствием мигрантов из стран третьего мира в самой Финляндии. Riikka насмехалась над сомалийцами, которые, по ее словам, страдают лишним весом, и однажды высказалась насчет «турецких обезьян».

Одними оскорблениями дело не ограничилось. «Кто готов пойти плевать в попрошаек и дубасить детей ниггеров сегодня в Хельсинки?» — как-то спросила riikka у собеседников. «Я настолько полна ненависти и чистой ярости, что вот-вот расплавлюсь на своем стуле. Черт возьми, что ты делаешь с моей психикой, ислам?» — писала riikka. А однажды она призналась: «Если бы мне дали пистолет, трупы были бы даже в пригородном поезде».

Оказывается, это «юмор»

После появления публикации Iltalehti Риикка Пурра сначала уклонялась от прямых ответов — не подтвердила и не опровергла, что именно она писала эти конкретные комментарии. Впрочем, политик признала, что в прошлом высказывала на публику вещи, «которые не стала бы писать сегодня». Она оправдывается тем, что делала неприемлемые высказывания «в состоянии разочарования».

Оппозиционные политики, естественно, заговорили о том, что такому министру тоже не место в правительстве. «У министра финансов на одной и той же платформе размещён не только расистский контент, но и призывы к насилию. Где раскаяние? Где заявление об отставке?» — вопрошает Мария Охисало, занимавшая должность главы МВД в предыдущем правительстве.

Не остался в стороне и президент Финляндии Саули Ниинистё. «Я считаю, что будет правильным, если правительство Финляндии займет позицию нулевой толерантности к расизму. Нужно помнить, что расизм и возможные проблемы, связанные с миграцией, — две совершенно разные вещи», — заявил президент.

Премьер-министру, который, надо полагать, давно уже проклинает в душе ультраправых «Истинных финнов», создающих ему значительные проблемы, тоже пришлось обозначить свою позицию. «Не приемлю расизм ни в каком виде», — подчеркнул Орпо.

В свою очередь, глава Шведской народной партии Анна-Мая Хенрикссон назвала посты Пурры «страшными» и «шокирующими».

Петтери Орпо пришлось выгораживать главу минэкономики — он понимал, что потеря сразу двух министров в короткий срок в самом начале их деятельности нанесет слишком сильный репутационный удар по новому кабинету. По словам премьера, с момента скандальных высказываний прошло пятнадцать лет, и тогда министр еще не занималась политикой.

Почувствовав, что дело запахло жареным, Пурра принялась извиняться с удвоенным пылом. «Я прошу прощения за свои глупые комментарии пятнадцатилетней давности в соцсетях, а также за неудобства и негодование, которые они по понятным причинам вызвали», — написала она. Политик оправдывается тем, что не является «идеальным человеком», уже не участвует в дискуссиях на том форуме, а дискуссионная среда в 2008 году отличалась от сегодняшней.

Сама не уйдет

Главы всех четырех коалиционных партий, в том числе и Риикка Пурра, срочно подписали декларацию о том, что они осуждают расизм в любом его проявлении. Довод, который приводит Орпо при защите своего министра-расиста, сводится к тому, что если раздувать этот скандал, то он отрицательно скажется на имидже Финляндии.

Однако оппозиционные партии придерживаются иного мнения. Они потребовали у спикера Юсси Халла-ахо, чтобы парламент досрочно вернулся с летних каникул для голосования по вотуму доверия Риикке Пурре. Оппозиция тоже обосновывает свое требование репутационным уроном, который наносят Финляндии новости об участии членов нового правительства в скандалах на почве расизма.

Председатель парламентской фракции партии «Центр» Антти Курвинен рассказал в интервью изданию Iltasanomat, что его коллеги готовы прервать каникулы, если будет решено провести голосование по вотуму доверия Пурре.

Сама Риикка Пурра тем временем провела в Брюсселе пресс-конференцию по итогам заседания Евросоюза, которое она впервые посетила в качестве министра. Однако журналисты расспрашивали ее не по вопросам финансовой политики ЕС, а о том, не думала ли Пурра об отставке. «Я не думала о том, чтобы покинуть свой пост», — твердо сказала она.

Она добавила, что «Истинные финны» не собираются просить прощения за свою программу, связанную с критикой политики по приему больших масс мигрантов. Пурра заявила, что не намерена и просить прощения за свои посты в соцсети от 2019 года, в которых она называла мусульманских женщин, закрывающих лицо, «черными мешками». По словам министра, она таким образом «защищала западные ценности — такие как равенство, права женщин и свободу».

По словам министра, «Истинные финны» — единственная партия в Финляндии, которая говорит о проблемах, связанных с миграцией.

Нынешнее положение Риикки Пурры следует оценивать как очень шаткое. Не исключено, что, как и в случае с Юниллой, дело окончится отставкой. Возможно, что правительство Орпо его оппоненты целенаправленно «топят», используя в качестве рычага прессу, исправно откапывающую все новые «скелеты в шкафу». Благо, что у ультраправых, взятых в правящую коалицию, подобных «пахучих» скелетов более чем достаточно.

В ход идут и петиции в сети. Требование об отставке Пурры подписали уже около 80 тыс. человек. Впрочем, единомышленники министра указывают, что регистрация и идентификация пользователей не требуется, так что один человек может подписать его несколько раз.