Москва, 14 декабря, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что реальные зарплаты россиян повысились примерно на 8%. По словам главы государства, это среднее значение по всей стране.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на 8%, реальные доходы населения — на 5%», — заявил российский лидер.

При этом глава государства подчеркнул небывало низкий уровень безработицы в России — 2,9%. По его словам, такого ещё никогда не было. Как резюмировал Путин, запас прочности у российской экономики достаточный.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, а реальных доходов населения — 4,4%. Глава государства назвал рост доходов очень важным показателем, отметив, что это важно не только с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.

Позднее, 14 декабря, россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2024 году. Оказалось, что это — не ниже 120 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа. ру», участие в котором в декабре приняли более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны.