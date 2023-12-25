Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%, рост будет и в других странах ЕАЭС, заявил 25 декабря глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В текущем году во всех странах — членах объединения фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России <…> по итогам года ожидается 3,5%», — сказал Путин.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЕАЭС, в январе–марте 2023 года ВВП объединения составил 41,5 трлн российских рублей и снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Президент добавил, что рост ВВП в 3% по итогам года станет хорошим результатом.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что перед российской экономикой сейчас стоит задача сохранить нынешние темпы роста, но если говорить о перспективе, то рост в 3% недостаточен, а для повышения этого показателя необходимо «компенсировать многие пробелы».

При этом в ноябре 2023 года министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что ВВП по итогам 2023 года может вырасти более чем на 3%.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил 6 декабря, что рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 3%.