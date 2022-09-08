Странам, которые попытаются покупать российскую нефть «по потолку цен» и де-факто присоединятся к санкциям против России, мы вообще ничего поставлять не будем. И если придется — сократим экспорт. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

ИА REGNUM: Какие меры может предпринять Россия в случае установления «потолка цен» на энергоносители, который сейчас активно продвигают страны ЕС и США?

Игорь Юшков: Чтобы понимать тему предельных цен на российские углеводороды нужно рассматривать каждый пункт в отдельности. Например, нефть. Эта идея изначально родилась в США, её озвучила министр финансов Джанет Йеллен. Она исходила из того, что санкции, которые мешают России экспортировать нефть, негативно сказываются на странах импортерах, и в частности на США.

Потому что, если Россия не успевает переконтрактоваться на азиатских рынках, тогда она сокращает экспорт. Это приводит к усугублению дефицита на мировом рынке и цены растут, что вредно для США, потому что у них стоимость топлива на внутреннем рынке коррелирует с ценами на нефть на внешнем рынке. Поэтому министр предложила сделать так, чтобы Россия могла максимально много экспортировать нефть и насыщать мировой рынок, чтобы цены были ниже.

Но при таком сценарии возникает явная проблема: как не давать России зарабатывать? Как обрушить её экономику, если надо ей помогать экспортировать нефть? В качестве решения этого вопроса Йеллен «придумала» меньше платить России. Вот такая история с появлением идеи «потолка цен».

Сможет ли Запад продвинуть эту идею? Здесь есть большие сомнения, потому что страны G7, которые обсуждают возможности реализации подобного проекта, сами практически не покупают российскую нефть. То есть они решают, как запретить другим странам покупать российскую нефть по нормальным условиям.

США с 1 апреля не импортируют российскую нефть, страны Евросоюза перестанут это делать с 5 декабря 2022 года в соответствии со своими санкциями. Заставить Индию и Китай, например, покупать только по «потолку цен» крайне сложно.

Россия в этом вопросе занимает жесткую позицию. Тем, кто попытается покупать «по потолку цен» и де-факто присоединится к санкциям против России… тем мы вообще ничего продавать не будем. И если придется — сократим экспорт. А это значит усугубим дефицит и остальная нефть в мире, даже не российского происхождения, будет стоить $150-$200 за баррель.

Угрожая отказом от продаж, Россия пытается не дать сколотить критическую массу импортеров своей нефти, которые будут согласны «с потолком цены». Поэтому в этом плане продолжается история с перетягиванием каната в виде неопределившихся стран.

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Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

ИА REGNUM: Что в этом случае ждет Казахстан и его экспорт?

Игорь Юшков: В ситуации с возможным «потолком цен» на российскую нефть позиция Казахстана проста — страна пытается экспортировать как можно больше своей нефти, чтобы максимально заработать.

В реальности, конечно, Казахстану очень далеко до каких-то проектов альтернативных маршрутов вывоза своей нефти на мировой рынок. КТК остается основным маршрутом и, в основном, от периодических остановок работы нефтепровода страдает даже не сам Казахстан, а иностранные акционеры, которые участвуют в добыче нефти в стране.

Поэтому, если Россия сократит экспорт и цены поднимутся, Казахстан от этого только выиграет.

От нормализации отношений, если вдруг это произойдет и европейцы, может быть, откажутся от идеи эмбарго на российскую нефть, Казахстан тоже выиграет, потому что сможет рассчитывать на нормализацию работы КТК.

Если же европейцы будут и дальше отказываться от российской нефти, у Казахстана опять есть возможность больше экспортировать в Европу. Например, через систему нефтепроводов доставлять своё сырье, не встречая конкуренции. Сейчас что-то однозначно утверждать рано, нужно посмотреть, как в итоге будет выглядеть эмбарго.

Но у Казахстана при любом варианте остается много возможностей, чтобы работать и зарабатывать.

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