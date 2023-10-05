Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года.

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«Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темпы», — заявил глава государства.

Путин пояснил, что это обусловлено прогнозом о росте российской экономики примерно на 2,8%.

«Может быть, и 3%. Говорю это аккуратно, но поближе к 3%», — уточнил Путин.

Он назвал это хорошим результатом российской экономики.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что экономика в стране по итогам текущего года может вырасти на 2,5% или выше. Инфляция, по его словам, достигнет примерно 6%, а к целевому показателю Центробанка в 4% вернётся в 2024 году. В свою очередь по данным Росстата, по итогам второго квартала экономика выросла в годовом выражении на 4,9%, что стало рекордом за последние полтора года. Согласно прогнозу Центробанка, в 2024–2025 годах трансформация российской экономики продолжится.

На совещании по федеральному бюджету 18 сентября Путин заявил, что экономика страны восстановилась после санкций Запада, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Позднее, 22 августа, глава государства заявил, что Россия, несмотря на пессимистические прогнозы, вошла в пятёрку крупнейших экономик мира и опередила Германию по объёму ВВП по паритету покупательской способности. Текущая бюджетная ситуация в стране устойчива и не несёт рисков, добавил президент.