Наступающий 2024 год обещает стать непростым для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — итоговая встреча лидеров которого прошла 25 декабря в Петербурге, одновременно с неформальным саммитом глав стран СНГ. Председательство в ЕАЭС в 2024-м переходит к Армении. Стране, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, который в последние месяцы (а то и годы) разворачивает Армению на Запад.

Иван Шилов ИА Регнум

Многих наблюдателей удивил тот факт, что Пашинян вообще приехал в Питер. До этого армянский премьер и его подчиненные игнорировали все саммиты и советы, так или иначе связанные с российскими интеграционными структурами на постсоветском пространстве — в частности, СНГ и ОДКБ. Говорили о занятости в других делах — например, в это время встречались с западными послами.

Формально его приезд связан с тем, что «это другое». «Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: «Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?». Он говорит: «Ну, это другой формат — экономический. Мы обижены на военно-политический — ОДКБ, а это экономика». Поэтому я знал, что он прилетит в Питер», — рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко «своему» агентству БелТА.

«Отдаляться в управляемом режиме» не получается

Приезд Пашиняна объясняется, скорее всего, экономической необходимостью и безальтернативностью, отмечают эксперты. «Пашинян, судя по всему, в своем визите руководствовался отказом от пересмотра экономической стратегии», — объясняет позицию армянского руководителя глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Ереван намекал на то, что будет искать диверсификацию в области военного сотрудничества, но экономическое сотрудничество ему бессмысленно пересматривать, пояснил эксперт ИА Регнум. Армении, с учетом ее сложного географического положения, продуктивно можно сотрудничать только с Россией, все остальные направления ведут к постепенной утрате суверенитета в пользу Азербайджана и Турции, указывает Мендкович.

Армянский премьер, по сути, пытается работать по схеме шведского стола. «В отличие от ОДКБ армянские власти в определенной степени довольны ЕАЭС и той экономической выгодой, которую Ереван получает от сотрудничества с Москвой», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

В Ереване надеются, что, изменив политические отношения с Москвой, им удастся сохранить тесные отношения в области экономики — получится управляемо отдаляться от России.

И с этой точки зрения отказ от поездки в Питер мог сделать это отдаление неуправляемым. «Пашинян приехал, исходя из опасений того, что отказ будет крайне негативно воспринят в Москве. Как открытый вызов России», — указывает Халатян.

Проблемы, которые возникли у армянских экспортеров на погранпереходе «Верхний Ларс» (на грузино-российской границе), стали определенным месседжем Еревану со стороны Москвы, считает собеседник ИА Регнум.

В конце ноября, напомним, Армения созвала срочное совещание ЕАЭС из-за ситуации на «Верхнем Ларсе». Причиной стало непринятие Россией некоторых армянских грузов. «Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется», — сетовал тогда министр экономики в правительстве Пашиняна Ваан Керобян.

Сигнал со стороны Москвы таков: если открыто взят курс на разрыв отношений с Россией в сфере политики, то за этим последует и изменение позиций России по экономическому сотрудничеству с Арменией, полагает Халатян.

Руководство «а-ля фуршет»

Вопрос теперь в том, как такая Армения будет возглавлять ОДКБ. Видимо, тоже в рамках стратегии шведского стола, считают собеседники ИА Регнум.

«Пашинян провозгласил намерение развивать форматы взаимной торговли, но не форсировать какие-то политические проекты», — полагает Никита Мендкович.

«Я не думаю, что Армения будет очень активно во время своего председательства. Не стоит ожидать каких-то серьезных, прорывных достижений», — согласен с ним Айк Халатян.

Но здесь проблема не только в Пашиняне, но и в других партнерах по ЕАЭС. Вопрос как в самом нежелании армянских властей их инициировать, так и в позиции ряда стран, которые в рамках СВО постараются сохранить нынешний уровень интеграции и препятствовать его углублению, — считает Халатян.

«В рамках Евразийского экономического союза политические проекты действительно будут неактуальны в течение года, однако уровень интеграции и политического сотрудничества в рамках Союза начнет быстро расти после успешного завершения операции на Украине», — уверен Никита Мендкович.

Есть куда расширяться

Но после завершения спецоперации, возможно, ЕАЭС придется думать не только о вопросах углубления сотрудничества, но и, возможно, расширения состава участников. И, учитывая географический фактор, первыми кандидатами выглядят среднеазиатские государства, Молдавия (если к тому времени возникнет российско-молдавская граница) — а также Азербайджан.

«На мой взгляд нужно уходить от выбора эксклюзивного партнера в Закавказье, развивать экономические связи со всеми и добиваться присоединения к ЕАЭС Азербайджана», — полагает Мендкович.

И если Армения будет серьезно мешать этому процессу, то придется делать выводы в отношении Еревана. По большому счету, ЕАЭС больше нужен Еревану, чем Армения в рамках ЕАЭС нужна Москве или другим членам союза. Это армянская сторона должна помнить, подчёркивает Мендкович.

Сейчас же Владимир Путин собрал всех лидеров ЕАЭС в нынешнем его составе. Помимо Лукашенко и Пашиняна, в Петербург 25 декабря прибыли: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, представитель Белоруссии Михаил Мясникович.

Россия справилась

Четыре президента и премьер подписали более двух десятков документов и подвели итоги российского председательства в 2023-м.

«Российское председательство оказалось весьма эффективным, — констатирует Мендкович. — Несмотря на проблемы, связанные с западной агрессией против нас, мы успешно развивали евразийский союз, создавали новые форматы сотрудничества, углубляли многие старые направления и расширяли сферу деятельности Союза».

Так, в Петербурге был утвержден документ о создании зоны торговли с Ираном. «В итоге Евразийский экономический союз выходит и будет выходить на новые рынки», — указывает эксперт.

Выходит, Россия (как известно всякому западному журналисту, «полностью изолированная и выключенная из мировых процессов») сейчас активно развивает глобальные проекты в области безопасности (ШОС) и экономического сотрудничества (БРИКС), к которым страны ЕАЭС вполне могут так или иначе подключиться.

«Нужно пользоваться преимуществами участия в таких динамично развивающихся объединениях с Россией, которая работает в них на правах одной из ключевых стран-учредителей», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Стороны также договорились провести юбилейный саммит ЕАЭС, которому в 2024 году исполняется 10 лет, в Москве в мае. И там будет что отмечать. По словам Владимира Путина, которые приводит Спутник, объем взаимной торговли стран ЕАЭС за почти 10 лет его существования вырос вдвое, а совокупный ВВП — с 1,6 до 2,5 трлн долларов. При этом доля национальных валют во взаимных расчетах между странами ЕАЭС превысила 90%, а за 9 месяцев текущего года торговля между участниками выросла на 8,9%.